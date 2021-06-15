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影／玖壹壹挺警抗疫 捐1000防護面罩還拍影片致謝
知名饒舌團體玖壹壹為了力挺警察防疫，在警察節前夕，聯絡台中巿西區昇平里長蕭行凱，協助捐贈1000個防護面罩給第一警分局的警察人員，玖壹壹的三名團員，還自拍影片向警方在防疫期間的辛勞致謝，第一警分局表示，感謝玖壹壹的支持，防護面罩有效協助警員執勤，讓警員在疫情期間，仍無後顧之憂，為民服務。
台中市第一警分局表示，知名饒舌團體玖壹壹在警察節前，透過西區昇平里長蕭行凱聯繫，轉達要捐贈1000個防護面罩的資訊，面罩已在端午節前寄達分局，玖壹壹的團圓春風、洋蔥、健志等三人，也都自拍一段影片，趁警察節的機會，向警方致謝。
第一警分局表示，感謝玖壹壹力挺警察，捐贈的面罩對於第一線執勤的員警助益良多，也能有效防護員警的執勤安全。警一分局另呼籲因疫情嚴峻，請民眾配合政府相關規定，外出時須全程配戴口罩、停止室內5人以上，室外10人以上之聚會、維持社交距離等相關規定，也請民眾共體時艱，外出一定要配戴口罩，做好防疫工作，不僅保護自己，也是保護身邊之親友。
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