影／玖壹壹挺警抗疫 捐1000防護面罩還拍影片致謝

知名饒舌團體玖壹壹為了力挺警察防疫，在警察節前夕，聯絡台中巿西區昇平里長蕭行凱，協助捐贈1000個防護面罩給第一警分局的警察人員，玖壹壹的三名團員，還自拍影片向警方在防疫期間的辛勞致謝，第一警分局表示，感謝玖壹壹的支持，防護面罩有效協助警員執勤，讓警員在疫情期間，仍無後顧之憂，為民服務。

台中市第一警分局表示，知名饒舌團體玖壹壹在警察節前，透過西區昇平里長蕭行凱聯繫，轉達要捐贈1000個防護面罩的資訊，面罩已在端午節前寄達分局，玖壹壹的團圓春風、洋蔥、健志等三人，也都自拍一段影片，趁警察節的機會，向警方致謝。