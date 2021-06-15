要求別在門口停車遭小黃司機嗆 百貨保全怒比中指挨罰

劉姓男子在新竹一間百貨公司大門擔任指揮交通的保全人員，去年10月24日晚間，劉認為蔡姓計程車司機將車停在大門載客會影響百貨接駁車出入，便請求蔡移車，不料遭蔡反嗆黃線本來就可以臨停；劉見對方態度惡劣，一時氣不過，直接朝蔡比中指，遭對方提告妨害名譽。新竹地院審理終結，劉被依公然侮辱罪判罰3000元。

法官審理時，劉男稱，他比中指不是要汙辱蔡男，兩人當時正因停車問題發生爭執。但法官認為，「比中指」屬粗鄙的舉動，用以輕蔑、攻訐他人人格，讓人感到難堪，加上事發地點百貨公司屬公共場所，劉男的舉動確實屬公然侮辱。