端午連假不甩防疫揪友喝酒 警稽查8人躲防火巷仍遭逮

高雄市大社區位於中華路一處開發工程行內，日前晚間，聽聞多人的喧鬧聲，附近民眾擔憂群聚造成防疫破口，便通報警方前往查看。員警到場時，雖看見屋內有開燈，卻不願開門；隨後發現有人躲在工廠後門防火巷，經清查，皆為屋內群聚的8人，由42歲陳姓男子約7名友人一同喝酒，明顯違反防疫規定，警方將8人依法開立告發單，並函請衛生單位開罰。

本月13日深夜11時許，陳男邀約7名友人前往大社區中華路一處開發工程行喝酒，由於喧鬧太大，附近民眾聽聞便報警；警方獲報到場查看，雖看見屋內有開燈，但8人隨即鳥獸散，逃到工廠後門防火巷躲避查緝，卻仍被員警發現。

警方逐一清查，陳男及邀約的7名友人，共4男4女，年齡介於30至49歲之間，近期皆無北部旅遊史；陳男供稱，難得端午連假應景，才會想約朋友相聚。