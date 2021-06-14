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台南塑膠粒倉庫火警竄濃煙 初判電氣因素肇禍

中央社 / 台南14日電

台南仁德倉庫化學品大火難壓制 、濃煙直衝上天。 聯合報系記者周宗禎／翻攝
台南仁德倉庫化學品大火難壓制 、濃煙直衝上天。 聯合報系記者周宗禎／翻攝
台南市仁德區一間儲放塑膠粒原料的倉庫今天下午4時許起火燃燒，火勢猛烈並竄出大量濃煙，火勢在晚間8時許撲滅，約600平方公尺建物損毀，無人傷亡，初判起火原因為電氣因素。

台南市政府消防局於下午4時左右接獲報案指稱，在仁德區三甲一街一處鐵皮建物倉庫發生火警，首批抵達的消防人員發現火煙竄出，倉庫外堆放裝有塑膠物品的太空包，現場並聽到疑似爆炸聲響，除立即出水搶救，並通報勤務指揮中心加派支援。

因倉庫內疑似堆放大量塑膠物品，大量濃煙竄入天際並隨風飄散，市府環保局也派員到現場監測空氣品質，發現在大火控制前，煙流影響到仁德、關廟、歸仁、新化、龍崎、左鎮等區。

消防局調派各式車輛32部、出動69人全力灌救，並請民間業者調派挖土機協助，在晚間6時許逐漸將火勢控制，8時許將火勢撲滅，9時許殘火處理完畢。

消防局初步調查發現，起火倉庫為獨棟鐵皮建物，沒有延燒到鄰近地區，主要燃燒儲放在太空包內的塑膠粒原料，燃燒建物面積約600平方公尺，無人員受傷，起火原因疑似為電氣因素，財物損失及確切起火原因有待進一步調查釐清。

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