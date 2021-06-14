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影／台南仁德倉庫化學品大火難壓制 惡臭濃煙飄進高雄

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市仁德區竣威企業公司倉庫下午4點傳出大火、冒出滾滾濃煙直上天際、甚至隨著西南風飄進高雄，因大量燃燒塑膠化學物品惡臭、引來下風處民眾不滿；台南市消防局表示已通報環保局派員前來稽查。而因火勢猛烈至今一個多小時還沒辦法控制，現場還一度傳出爆炸聲，台南市消防局動員近20個消防分隊、上百消防人員、義消前往滅火中。

台南市消防局表示，雖然現場消防員研判因現場為1樓獨棟鐵皮建築物，回報不會延燒；但因為場內存放大量塑膠易燃物、火勢不易壓制，到下午5點半仍未控制，且燃燒後冒出滾滾濃煙影響空氣品質，已通報環保局前來稽查。

消防局表示，下午4點2分接獲報案，仁德區三甲一街353巷有工廠起火冒出濃煙，消防員到場回報是倉庫起火，派遣文賢分隊等10車20人前往，因現場有明火竄出須加派第2、3梯次支援，正加派大橋等總計22車43人趕往支援。下午4點20分左右現場歸仁中隊回報，現場太空包內疑儲存易燃塑膠物品、傳出爆炸聲，消防人員正破門進入噴水。

台南仁德倉庫化學品大火難壓制 、濃煙直衝飄進高雄。記者周宗禎／攝影
台南仁德倉庫化學品大火難壓制 、濃煙直衝飄進高雄。記者周宗禎／攝影
台南仁德倉庫化學品大火難壓制 、濃煙直衝上天瀰漫飄進高雄。記者周宗禎／翻攝
台南仁德倉庫化學品大火難壓制 、濃煙直衝上天瀰漫飄進高雄。記者周宗禎／翻攝
台南仁德倉庫化學品大火難壓制 、濃煙直衝上天。記者周宗禎／攝影
台南仁德倉庫化學品大火難壓制 、濃煙直衝上天。記者周宗禎／攝影
台南仁德倉庫化學品大火難壓制 、濃煙直衝上天。記者周宗禎／翻攝
台南仁德倉庫化學品大火難壓制 、濃煙直衝上天。記者周宗禎／翻攝
台南仁德倉庫化學品大火難壓制 、濃煙直衝上天。記者周宗禎／翻攝
台南仁德倉庫化學品大火難壓制 、濃煙直衝上天。記者周宗禎／翻攝
台南仁德倉庫化學品大火難壓制 、濃煙直衝上天。記者周宗禎／攝影
台南仁德倉庫化學品大火難壓制 、濃煙直衝上天。記者周宗禎／攝影

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