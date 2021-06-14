影／台中西屯網拍倉庫起火 隔壁超跑車行急移20輛名車

台中市西屯區福星西路一家網拍成衣倉庫，今天下午傳出火警，警、消到場時，鐵皮屋已冒出大量白煙，消防隊利用水線，將火勢控制在成衣倉庫，沒有延燒到隔壁超跑車行、汽車保修廠，不過火警發生時，因車行業者擔心損失慘重，因此趕緊請員工將車輛移置到附近的停車場與路旁，車輛沒有因火勢遭到波及，詳細的起火原因，有待火調科後續調查釐清。

網拍成衣倉庫發生火警後，林姓網拍業者也接到妻子通知，趕緊趕回現場，他說，倉庫裡都是成衣商品，成本就有600、700萬元，而且倉庫、商品都沒有保險，此次火警讓他損失慘重，他說，今天下午2時許時，他人在公司，妻子在倉庫的二樓，妻子聽到倉庫後方傳出物品砸落的聲響後，就發現倉庫後方起火，妻子趕緊通知隔壁鄰居，借來乾粉滅火器，但火勢已一發不可收拾。

林姓業者說，他的貴賓愛犬「仔仔」疑似也葬身火窟，讓他十分難過，他說，倉庫後方是建商的建築工地，過去也曾掉落建材，砸穿屋頂，事後有與建商達成和解，也懷疑此次火警是否是因建材掉落惹禍，希望相關單位能查明。

洪姓超跑車行業者說，車行有擺放20多輛車，也包括進口轎車、超跑等，火警發生時，就趕快請員工移車到附近停車場與道路旁，沒有車輛因火警而損失。