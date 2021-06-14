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寂寞無聊想洩恨 35歲男持滅火器狂噴提款機

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

新北市永和一名35歲的施姓男子在11日晚間，持滅火器狂噴兩台提款機，觸發保全警報，銀行報警處理。員警通知施男到案說明，他供稱找不到朋友，太無聊，臨時起意破壞提款機，全案將依毀損罪嫌，函請新北地方檢察署偵辦。

警方指出，6月11日晚間將近11點，施姓男子持滅火器，在永和中山路附近，對著兩台提款機狂噴，觸發保全警報後，銀行報警。

警方到場後，施男已離開現場，提款機內的現金並沒有遭竊。警方調閱監視器後，發現施男全程戴白色安全帽、戴口罩、著灰色短袖上衣、灰色長褲、黑鞋白底，以現場的滅火器噴灑ATM機台，並通知施男到案說明。

施男表示，他本來要找朋友聊天，到了朋友住處卻找不到人，深感寂寞，臨時起意要破壞提款機。警方將依毀損罪嫌，函請臺灣新北地方檢察署偵辦。

施姓男子臨時起意，拿滅火器狂噴提款機。記者王怡蓁／翻攝
施姓男子臨時起意，拿滅火器狂噴提款機。記者王怡蓁／翻攝

提款機

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