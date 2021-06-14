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偷上萬元腳踏車 63歲竊賊躲警盤察墜樓亡
63歲的杜姓男子涉嫌偷了價值上萬的腳踏車，警方昨下午循線到新北市中和杜姓男子的住處查緝。警方與前來應門的杜男同居人講話，杜男趁隙逃跑，不慎從四樓墜落到二樓雨遮，頭部遭受重創，警消獲報有人墜樓，將杜男送醫，家屬放棄急救後宣布死亡。
據了解，杜男5月間在永和偷了一台腳特車，警方獲報後，認為杜男涉有重嫌，13日下午前往他在中和保健路的住處查緝。
杜男的劉姓同居人聽到警方按門鈴，前來應門，杜男認為警方要來抓他，因此趁隙逃跑，從四樓往下跳，卻疑因失足，掉到二樓雨遮，頭部遭受重創，血流不止。
警消獲報有人墜樓後，將受傷的杜男送醫，醫生告知因傷勢嚴重，要插管才能維持生命跡象，家屬表示放棄急救後，醫師宣布杜男死亡，遺體移至板橋殯儀館。至於墜樓的詳細原因仍由檢警持續調查中。
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