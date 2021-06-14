偷上萬元腳踏車 63歲竊賊躲警盤察墜樓亡

63歲的杜姓男子涉嫌偷了價值上萬的腳踏車，警方昨下午循線到新北市中和杜姓男子的住處查緝。警方與前來應門的杜男同居人講話，杜男趁隙逃跑，不慎從四樓墜落到二樓雨遮，頭部遭受重創，警消獲報有人墜樓，將杜男送醫，家屬放棄急救後宣布死亡。

據了解，杜男5月間在永和偷了一台腳特車，警方獲報後，認為杜男涉有重嫌，13日下午前往他在中和保健路的住處查緝。

杜男的劉姓同居人聽到警方按門鈴，前來應門，杜男認為警方要來抓他，因此趁隙逃跑，從四樓往下跳，卻疑因失足，掉到二樓雨遮，頭部遭受重創，血流不止。