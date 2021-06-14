偷溜花蓮港管制區垂釣 男子掉落6公尺涵洞摔斷腿

花蓮29歲邱姓男子昨天深夜與友人偷溜進花蓮港東防波堤垂釣，不小心摔落6公尺涵洞，摔斷雙腿動彈不得，哀嚎「好痛」，消防隊救出送醫救治。警方到場發現，該處是管制區，3人在非公告區垂釣，依法移請航港局裁處10萬元至50萬元罰緩。

邱姓男子、陳姓男子及女友，昨天深夜11點多，計畫到花蓮港東防波堤第二參觀台垂釣，先將車子停在堤防1公里外，再攀爬消波塊，欲走到堤防內垂釣尋找合適的釣點。

沒想到邱男疑似天色昏暗，不小心踩空掉落近6公尺深的涵洞，忍不住喊「好痛」、「雙腿無知覺」等，整個人動彈不得，陳男聽見聲響，趕緊通報119救援。救難隊員趕緊用擔架固定，並用繩索將他從涵洞中拉出，在搬運下樓梯搭救護車途中，邱男一直哀嚎，緊急送往門諾醫院救治。

警方表示，東防波堤第二參觀台是商港而非漁港，無法用漁業法開罰，雖然邱男與友人都有戴口罩，但3人無證進入商港管制區，偷偷在非公告區垂釣，將依商港法第35、36條，移請航港局東部航務中心，可裁處10萬元至50萬元以下罰緩。