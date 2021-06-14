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偷溜花蓮港管制區垂釣 男子掉落6公尺涵洞摔斷腿
花蓮29歲邱姓男子昨天深夜與友人偷溜進花蓮港東防波堤垂釣，不小心摔落6公尺涵洞，摔斷雙腿動彈不得，哀嚎「好痛」，消防隊救出送醫救治。警方到場發現，該處是管制區，3人在非公告區垂釣，依法移請航港局裁處10萬元至50萬元罰緩。
邱姓男子、陳姓男子及女友，昨天深夜11點多，計畫到花蓮港東防波堤第二參觀台垂釣，先將車子停在堤防1公里外，再攀爬消波塊，欲走到堤防內垂釣尋找合適的釣點。
沒想到邱男疑似天色昏暗，不小心踩空掉落近6公尺深的涵洞，忍不住喊「好痛」、「雙腿無知覺」等，整個人動彈不得，陳男聽見聲響，趕緊通報119救援。救難隊員趕緊用擔架固定，並用繩索將他從涵洞中拉出，在搬運下樓梯搭救護車途中，邱男一直哀嚎，緊急送往門諾醫院救治。
警方表示，東防波堤第二參觀台是商港而非漁港，無法用漁業法開罰，雖然邱男與友人都有戴口罩，但3人無證進入商港管制區，偷偷在非公告區垂釣，將依商港法第35、36條，移請航港局東部航務中心，可裁處10萬元至50萬元以下罰緩。
外傳現場有10多名釣客，是否檢查哨管制不實等，據警方透露，該地點是監視器及管制區域死角，無法確認是否有群聚情形，獲報抵達現場時，只看到3個人，未來會在管制區周圍加派巡邏警力巡視。
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