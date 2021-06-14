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媽祖與警察雙重保障 旗山天后宮與警察再推聯名護身符

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

全國防疫三級警戒延長，因應防疫宮廟暫停入內參拜，考量民眾信仰需求，旗山警分局與旗山天后宮聯名，以「無形的媽祖保佑，有形的警察保護」概念，推出限量的聯名款護身符2.0。這款「媽祖」與「警察」的聯名款護身符，不僅有媽祖保佑，還有防彈衣、警徽造型來保護民眾。

考量民眾信仰需求，旗山警分局與旗山天后宮聯名，以「無形的媽祖保佑，有形的警察保護」概念，推出限量的聯名款護身符2.0。該護身符的設計，正面為「天上聖母」媽祖慈恩加持，背面則是警身穿防彈衣、袖子上的有警徽，以媽祖與警察作為雙重保障護身符。

警方表示，這款聯名款護身符不提供現場索取，只能在線上抽獎獲得，民眾只需要在臉書「𝐂𝐒𝐏𝐏-旗山波麗士」粉絲專頁按讚，並按讚抽獎貼文標記好友，寫下對警察鼓勵與感謝的話，即可參加抽獎，免費獲得護身符。

旗山警分局已在今天PO出貼文與抽獎辦法，5小時內已累積476人按讚，包含360則留言、321次分享，活動貼文連結為：https://www.facebook.com/572559402828571/posts/4098541033563706/?d=n

旗山警分局與旗山天后宮聯名，以「無形的媽祖保佑，有形的警察保護」概念，推出限量的聯名款護身符2.0。圖／警方提供
旗山警分局與旗山天后宮聯名，以「無形的媽祖保佑，有形的警察保護」概念，推出限量的聯名款護身符2.0。圖／警方提供
旗山警分局與旗山天后宮聯名，以「無形的媽祖保佑，有形的警察保護」概念，推出限量的聯名款護身符2.0。圖／警方提供
旗山警分局與旗山天后宮聯名，以「無形的媽祖保佑，有形的警察保護」概念，推出限量的聯名款護身符2.0。圖／警方提供
旗山警分局與旗山天后宮聯名，以「無形的媽祖保佑，有形的警察保護」概念，推出限量的聯名款護身符2.0。圖／警方提供
旗山警分局與旗山天后宮聯名，以「無形的媽祖保佑，有形的警察保護」概念，推出限量的聯名款護身符2.0。圖／警方提供

媽祖 警察 信仰

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