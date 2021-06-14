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忘了機車停在哪 警熱心協助讓愛車重回懷抱
高雄顏姓男子昨天到前鎮警分局報案，稱找不到女兒平時在騎的機車，警方立即查證未被違規拖吊後，調閱監視器畫面沿街搜尋，終於在前鎮區廣西街附近找到顏的愛車。
警方表示，顏男（55歲）昨天下午4點多時，神情緊張地跑到前鎮分局一心路派出所，稱平時機車都是女兒在使用，但自從上個月月底，女兒停在前鎮區英德街住處，正想出門時卻遍尋不著機車，才前來報案。
一心所警員獲報後，先安撫顏男情緒，再查證顏的機車未被違規拖吊後，研判是忘記停車地點。警方便開始調閱附近監視器，並同步請線上巡邏警網擴大搜尋英德街、桂林街及廣西路等鄰近街道，終於在廣西路全家超商前找到顏先生的機車。
顏男對警方的辛苦感到很不好意思，所幸警方還是很熱心積極的幫忙，最終找到機車。顏先生高興的稱「恁有夠厲害。」並對警方的服務熱忱，給予高度肯定及讚許。
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