忘了機車停在哪 警熱心協助讓愛車重回懷抱

高雄顏姓男子昨天到前鎮警分局報案，稱找不到女兒平時在騎的機車，警方立即查證未被違規拖吊後，調閱監視器畫面沿街搜尋，終於在前鎮區廣西街附近找到顏的愛車。

警方表示，顏男（55歲）昨天下午4點多時，神情緊張地跑到前鎮分局一心路派出所，稱平時機車都是女兒在使用，但自從上個月月底，女兒停在前鎮區英德街住處，正想出門時卻遍尋不著機車，才前來報案。

一心所警員獲報後，先安撫顏男情緒，再查證顏的機車未被違規拖吊後，研判是忘記停車地點。警方便開始調閱附近監視器，並同步請線上巡邏警網擴大搜尋英德街、桂林街及廣西路等鄰近街道，終於在廣西路全家超商前找到顏先生的機車。