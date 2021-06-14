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區公所模擬8次都沒事 破損水溝蓋害他慘摔爭國賠敗訴

聯合報 / 記者張議晨/高雄即時報導

謝姓男子前年1月26日晚間6時許，騎機車經高雄巿三民區天祥路時因壓到破損水溝蓋摔成重傷，認為是區公所未做好水溝蓋維護害他慘摔，求償146萬元；區公所為此派人騎車輾過水溝蓋測試，8次試驗都順利通過。高雄地院法官認為，水溝蓋破損與謝男摔倒無關，因此謝男敗訴，區公所免賠。

判決指出，謝男壓過的水溝蓋有缺口，加上預留排水孔在內，缺口寬度約8.8公分，謝男事發前行經破損的水溝蓋，前輪壓到缺口處後，後輪騰空躍起，謝男連同機車倒地，造成左髖股骨頸骨折

事後謝男主張三民區公所沒善盡維護責任，也沒在路段設置警告標誌，害他摔傷，包含醫藥費、看護費、勞動力損失、精神慰撫金等，合計求償146萬餘元。

區公所主張，水溝蓋未在柏油鋪路邊緣，不是巷道內的必經之處，事發當時也無其他來車，因此謝男並不是為閃避車輛才騎到水溝蓋上，且從2018年2月至前年1月事發前，沒人因水溝蓋破損摔傷，謝男無照騎車，也應該負有過失責任。

高雄地院法官審理時依據區公所派員做的模擬測試，發現測試人員按照謝男騎車方向，以不同速度、角度輾壓坑洞多次，都能順利壓過破損處，若以謝男經過時的40公里時速或更慢速度測試，也僅前車輪有稍微下沉導致車身顛簸，但都能順利通過。

法官認為，水溝蓋破損缺口與機車前輪同寬，騎車經過時可能產生車輪下沉，但依據區公所測試結果，縱使車輪壓過破洞處，也不至於使機車後輪翹起，雖然區公所管理的水溝蓋出現破損存在缺失，但難以此認定是水溝蓋破損，造成謝男摔車，因謝男無其他積極證據佐證，判區公所免賠。

謝姓男子騎車輾過破損水溝蓋摔成重傷，爭國賠146萬元，但法官認為摔傷與水溝蓋無關，判區公所免賠。記者張議晨／攝影
謝姓男子騎車輾過破損水溝蓋摔成重傷，爭國賠146萬元，但法官認為摔傷與水溝蓋無關，判區公所免賠。記者張議晨／攝影

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