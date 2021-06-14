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男子酒醉到姪子家要縱火 只因他與妻為搬家問題吵

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

范姓男子與妻為了搬家問題爭吵，後來侄子幫范男的妻子搬家後，他酒後到侄子家潑汽油打算要縱火洩憤，被警方及時阻止，依公共危險罪嫌移送法辦。

今天上午9點多，台中市大甲警分局獲報，有人到后里區一處民宅企圖縱火，員警到場制止，發現涉嫌人55歲范姓男子酒醉，酒測值高達每公升1.14毫克，將他帶回調查，查扣汽油桶。

警方調查，范男為了搬家問題與妻子有口角糾紛，姪子彭姓男子今天幫姑姑（嫌疑人妻子）搬家後，范男獲知後不滿，酒醉ㄧ時氣憤開車至侄子家外騎樓潑灑汽油洩憤。

員警到場時，范男已被家屬壓制，警方將他帶回調查，查出他涉嫌要潑灑汽油意圖縱火，全案依刑法縱火、公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市大甲警方今天查獲涉嫌要縱火案，取出汽油。記者游振昇／翻攝
台中市大甲警方今天查獲涉嫌要縱火案，取出汽油。記者游振昇／翻攝

縱火 台中市 酒測

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