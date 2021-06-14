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慰問警察不捨染疫 侯友宜：疫情稍有控制功勞不容抹滅
國內疫情爆發，警察成前線防疫重要一員，新北市長侯友宜在警察節前夕慰勞警察弟兄並表示，警察在第一線承受高風險、高壓力來幫忙防疫工作真的很辛苦，更有人因此染疫，今天新北疫情能稍有控制，真的不能抹滅他們的功勞。
新北刑事警察大隊一名李姓與徐姓員警，日前在偵辦詐欺集團案件及協助找尋失聯遊民時遭受疫情波及，其中李姓員警更因此染疫，並於5月26日確診，經隔離後於6月13日返家自主健康管理，目前正待PCR檢測結果中，如為陰性即可立即返回工作崗位。科偵隊其他成員共34員，也自5月26日起就全員居家隔離，並在6月11日確認全員PCR檢測為陰性後返回工作崗位。
侯友宜在警察節前夕前往新北刑事警察大隊慰勞科偵隊員警，他表示防疫工作真的不能沒有警察的協助，警察在抗疫過程中扮演舉足輕重的角色，包含在第一線勸導戴口罩、查緝非法營業場所，以及維護篩檢站、醫院等單位安全，甚至是疫情後端的疫調及失聯者找尋，期間更把所有失聯的805人全數找回。
侯友宜指出，今天新北市疫情能夠稍有控制，警察同仁們的辛苦功勞真的不可抹滅，他們在防疫期間一肩扛起重擔，不但要捍衛治安，也要把防疫做好，許多同仁承受高風險、高壓力在第一線為市民付出，真的很很用心、很辛苦，甚至有21個同仁因此染疫，目前有16個康復，5個還在集中檢疫所。
侯友宜說，現在因為疫情期間，無法與過往一樣舉辦慶祝活動，但他衷心感謝所有的新北警察對市民的付出，有他們的辛勞才能守住新北市民的平安跟健康，他要在在警察節前夕要祝福所有新北警察，除防疫以外，更重要是身體一定要平安、健康，警察加油、警察節平安健康！
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