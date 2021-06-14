男竊走未熄火車輛 伯恩山犬機警跳車徘徊車旁找回主人

李姓男子日前開車載著心愛的寵物伯恩山犬，至台北市中山區辦事，不料下車沒熄火，車子隨即遭小偷開走，愛犬愛車一轉眼失竊。男子心急報案後，接到熱心民眾電話，民眾看見伯恩山犬徘徊在車子旁，帶往診所掃描晶片找主人，警方陪同李男到場，尋獲愛犬和車輛。警方循線查獲偷車的邱姓男子到案，依竊盜罪嫌函送法辦。

李男日前開車載著愛犬外出辦事，愛犬留在車上，他獨自下車沒熄火，不料行經龍江路附近的37歲邱姓男子見狀，涉嫌打開車門坐進駕駛座，直接開走車輛，當邱男停車在五常街，下車搜刮財物時，伯恩山犬機警跳下車，並在徘徊在車輛附近。

熱心民眾見到伯恩山犬不斷在車輛附近不願離開，認為有人飼養、應該在等候主人，隨即帶著伯恩山犬至診所掃描晶片，主動通知主人李男找回愛犬。

警方指出，李男接獲熱心民眾電話後，陪同李男至五常街找回了遺失車輛及愛犬，經調閱周遭監視器畫面，邱男竊車後停放在五常街，邱男下車搜刮財物時，伯恩山犬跳下車，過馬路發現找不到主人，隨即回頭追趕邱嫌，伯恩山犬沒有追太遠，持續在車輛旁等候，經熱心民眾帶往診所，查驗晶片後找到主人李男，也替主人找回車輛。全案訊後依竊盜罪嫌將邱男函送法辦。