桃園酒店員工7人領薪 被認定群聚剛到手薪資恐泡湯

桃園市八大行業自5月中停業至今剛好滿一個月，警方昨晚發現有酒店內傳來說話聲、腳步聲，疑似違規營業，敲門8分鐘後店家才拉起鐵捲門，原來是員工經店方通知來領取薪資，但因現場聚集7人，違反5人以上限聚令，仍將交由衛生局依法裁罰，可處6萬至30萬元罰鍰。

桃園警分局武陵派出所員警昨晚執行停業複查勤務，21時許經過復興路上某家酒店，發現鐵捲門內傳出說話聲、腳步聲，便上前敲門，結果各種聲響瞬間消失，門也遲遲未開。

員警持續敲門長達8分鐘，還派員至繞至後方逃生梯守候，結果半個人影也沒見到，或許是店內人員發覺瞞不下去，8分鐘後鐵捲門才緩緩升起。

員警入內查看，發現有游姓男子等7人在內，眾人辯稱是公司通知來領取薪資，在場有負責出納的會計、男服務生、廚師、女清潔人員等，並未發現營業跡象。