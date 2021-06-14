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台中未滿月男嬰死亡 社局：母非法移已安置另名男孩
台中市中區一名未滿月的男嬰，與3歲的哥哥同睡，疑遭熟睡哥哥壓到窒息。印尼籍男嬰母親發現小兒子不對勁，趕緊聯絡房東通報警、消到場，但男嬰已無生命跡象，經救護車送往平等澄清醫院急救，宣告不治，全案報檢察官相驗，釐清死因，也將通知社會局協助瞭解。
社會局表示，這個家庭過去沒有相關通報紀錄，嬰兒死因檢警已介入調查。據了解母親是非法移工，另一名小孩也非本國籍，目前由社會局先行安置，提供必要的生活照顧，後續配合移民署處置程序隨母遣返。
男嬰母親得知兒子送醫不治後，在醫院情緒激動、崩潰痛哭。男童母親為印尼籍移工，與另名同國籍的丈夫分別育有2名兒子，但男嬰母親沒有與丈夫同住一起，男嬰母親平時與2個兒子一起住在台中市中區成功路的套房內，另外還幫忙照顧朋友的小孩。
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