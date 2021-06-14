台中未滿月男嬰死亡 社局：母非法移已安置另名男孩

台中市中區一名未滿月的男嬰，與3歲的哥哥同睡，疑遭熟睡哥哥壓到窒息。印尼籍男嬰母親發現小兒子不對勁，趕緊聯絡房東通報警、消到場，但男嬰已無生命跡象，經救護車送往平等澄清醫院急救，宣告不治，全案報檢察官相驗，釐清死因，也將通知社會局協助瞭解。

社會局表示，這個家庭過去沒有相關通報紀錄，嬰兒死因檢警已介入調查。據了解母親是非法移工，另一名小孩也非本國籍，目前由社會局先行安置，提供必要的生活照顧，後續配合移民署處置程序隨母遣返。