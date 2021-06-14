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高雄男只因想吃肉就行竊 攤販無奈一個月內損失80隻雞

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄大寮區一名36歲蔡姓男子只因想吃雞肉，便趁市場休市時，騎單車前往雞肉攤，撬開冰箱行竊；受害的雞肉攤，一個月內遭竊3次，損失80隻雞，無奈只向警方求助。警方獲報後，掌握蔡男行蹤，於昨天傍晚前往蔡住處逮人，但他已將竊得的雞肉送人或轉賣。警詢後，將蔡男依竊盜罪函送。

月前位於大寮區某市場雞肉攤販，冷藏在冰箱內的雞肉，屢遭撬開，裡面的雞肉也被一掃而空；自5月13日起，分別被偷三次，共損失80隻雞，攤販無奈報警。

警方獲報後，調閱監視器發現，偷雞賊皆為蔡男所為，且每次都利用市場休市時，騎單車前往行竊，也將得手的雞隻掛在把手上離開。警掌握蔡男身分後，於昨天傍晚5時許，前往他位於溪寮里的住處逮人。

據了解，蔡男無業，有竊盜前科，只因想吃雞肉，就去市場雞肉攤偷竊，吃不完的雞肉則送人或拿去轉賣，原以為其他單車犯行就能躲避稽查，卻仍栽在警方手中。警詢後，將蔡男依竊盜罪函送。

遭竊的攤販無奈，冰箱屢遭撬開，一個月內共損失80隻雞。圖／讀者提供
遭竊的攤販無奈，冰箱屢遭撬開，一個月內共損失80隻雞。圖／讀者提供
36歲蔡姓男子只因想吃雞肉，便趁市場休市時，騎單車前往雞肉攤，撬開冰箱行竊。記者陳弘逸／翻攝
36歲蔡姓男子只因想吃雞肉，便趁市場休市時，騎單車前往雞肉攤，撬開冰箱行竊。記者陳弘逸／翻攝

單車 竊盜 冰箱

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