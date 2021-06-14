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未滿一月大男嬰窒息亡 印尼籍母：被哥哥枕頭壓住
台中市一名未滿月的男嬰今早被印尼籍母親發現已無呼吸心跳，經送醫急救後，仍不治身亡。全案今報請檢察官相驗，釐清男嬰死因。
據查，印尼籍女移工年約36歲，與另名在梨山工作的印尼籍男移工，育有未滿月、3歲的一對兄弟，平時女移工住在中區成功路民宅的頂樓加蓋套房中，套房約3至4坪大，另外女移工還幫忙同鄉照顧一個3月大的男童，女移工平時經濟狀況不佳，已欠繳多月房租，但房東考慮到女移工的經濟狀況，並未催討。
今天清晨6時許，女移工起床時，發現未滿月的小兒子，被大兒子的枕頭壓住，小兒子已無呼吸、心跳，因女移工中文不佳，趕緊以通訊軟體聯絡房東，通知警、消到場。
台中市消防局獲報後，取得女移工的電話，並找來外國語系翻譯人員，利用三方通話在線上指導DACPR（線上指導心肺復甦術），同時間派遣救護車到場，不過救護人員到場時，男嬰已無生命跡象，送醫急救後仍宣告不治。
第一警分局繼中所獲報到場處理，經查男嬰身上無明顯外傷，現場也無外力破壞、打鬥痕跡，無受虐情形，因男嬰已在送醫後宣告不治，男嬰疑為窒息死亡，全案將報請檢察官相驗，釐清男嬰死因，另通知社會局、移民署協助。
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