台中男嬰睡夢中死亡 醫：3歲哥哥壓到窒息可能性不高

台中市消防局在今天清晨6時許獲報，一名未滿一月大男嬰窒息，經送醫後男嬰不治。圖／報系資料照

台中市今晨發生未滿1月大的男嬰，疑與3歲的哥哥同睡，遭熟睡哥哥壓到窒息案件。但據婦產科醫師呂秉正分析，認為哥哥年僅3歲，體重不重，加上3歲小兒經常會翻身，他認為因被哥哥壓到窒息的可能性不高，應進一步了解是否還有其他原因。

呂秉正認為，男嬰若是窒息，應該會有臉部發黑的情況，因此檢警第一步應確定是否真的是窒息；若確定是窒息，也應進一步調查是否有其他人與男嬰同睡，或是有其他可能情形造成男嬰窒息。

據了解，印尼籍男嬰母親發現小兒子不對勁，趕緊聯絡房東通報警、消到場，當時男嬰已無生命跡象，經救護車送往平等澄清醫院急救，仍宣告不治，全案將報請檢察官相驗，釐清男嬰死因，也將通知社會局協助瞭解。