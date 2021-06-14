新北雙胞胎兄弟捷運站口惡意對人咳嗽 嚇壞年輕美眉

新北市三重、蘆洲是疫情熱區，日前竟然有一對31歲雙胞胎兄弟在捷運站追逐年輕女生，近距離對著人家咳嗽，嚇得女孩尖叫竄逃。警方已逮到2兄弟，先依社維法開罰並通報衛生單位查核，若違反傳染病防治法建請重罰。

本案發生在12日上午11時許，地點是三重、蘆洲交界的捷運徐匯中學站與百貨商場共構大樓門前，1名年輕女孩從超商旁樓梯走向捷運站二號出口，突然有1名戴口罩的陌生男子刻意靠得很近，對著女孩狂咳嗽。女孩嚇得轉身逃跑，竟又出現第兩名陌生男子合力追逐，再度對著女孩狂咳。

據稱當事人在這波疫情之前，便曾於相同地點被其中1名男子大吼，當時因為太過害怕，直接逃跑沒有報案。這次女孩隨即通報捷運站務人員，並向徐匯廣場調閱監視器，被告知那兩名男子疑似雙胞胎，沒事常坐在捷運站出口旁超商樓梯，但未聽說他們會惡意對人咳嗽。

蘆洲分局警方指出，當事人並未報案，昨天由朋友將事發過程與影片、照片，貼文公開在臉書社團爆料公社，提醒民眾留意。警方看到貼文之後主動介入調查，查出嫌犯是住在捷運站附近三重地區的31歲張姓雙胞胎兄弟，隨即通知到案說明。

據了解，兄弟倆無業遊手好閒、沒有不良素行記錄，經常坐在捷運站超商門前納涼觀看人來人往。他們聲稱均無咳嗽、發燒等呼吸道感染症狀，純粹只是好玩，才對年輕女孩惡作劇。

女孩表示暫不提告，但警方認為疫情期間這種行為顯有造成恐慌的可能，因此仍依違反社會秩序維護法第63條1項6款移請主管機關裁罰，雙胞胎張姓兄弟因蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞。可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。