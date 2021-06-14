聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北男騎大重機到台東 撞上右轉車摔傷被罵「趴趴走」
新北高姓男子騎大型重機車到台東，昨天返程時在成功鎮和陳姓男子駕駛的轎車撞上，也無生命危險。 民眾得知後，有人指責「這就是防疫期間亂跑的結果」，也有人說「車那麼少還能撞上，是緣分」，但更多人建議要為來自疫區的的高姓男子快篩，以免出現破口。
成功警分局表示，端午連假期間，主要道路車流量至少少八成，一路順暢，往日此時車流已經明顯增加，但如今依然稀少。不過仍建議民眾宅在家防疫，不要冒著傳染他人或被傳染的風險任意移動。
警方調查，昨天下午約3點時，69歲的陳姓男子開車右轉，後方騎黃牌大重機的33歲高姓男子來不及閃避撞上，高連人帶車摔到路旁草皮，腿部受傷，由消防局救護車送醫急救治，沒有生命危險。陳姓男子酒測值0，高則委託醫院抽血檢測。
初步了解，陳姓男子是從台東市到成功鎮走訪親戚家，高則是從台東市出發，欲返回新北市途中發生車禍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言