聽新聞
test
0:00 / 0:00
深夜傳出麻將聲 警獲報查獲6人違規全開罰
高雄湖內區位於中正路二段民宅內，日前晚間傳出打麻將聲響，民眾聽聞擔心群聚演變成防疫破口提出檢舉。警方獲報到場，當場查獲屋內21歲李姓男子與5名友人，明顯違反防疫規定；李男還向警方說，「實在太無聊，才會揪友打麻將」隨後，警方將6人依傳染病防治法開立告發單。
湖內警分局6月11日晚上10時許，接獲民眾報案稱，有人在民宅內打麻將。警方獲報到場查看，果然發現屋內有4男2女在屋內打麻將，分別為李男與另外5友人。
警方向6人說明，自全國進入防疫三級警戒以來，已多次宣導勿進行「非必要社交集會」，也叮嚀，過去曾有確診個案，因打麻將造成群聚感染，但李男卻回應，實在太無聊，才會揪友打麻將。
警方表示，因應防疫，高雄市政府已明令，禁止非同住者的室內非必要社交聚會，包括打麻將、撲克牌、桌遊等，因此，將在場6人依傳染病防治法開立告發單，函請衛生單位裁罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言