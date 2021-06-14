深夜傳出麻將聲　警獲報查獲6人違規全開罰

高雄湖內區位於中正路二段民宅內，日前晚間傳出打麻將聲響，民眾聽聞擔心群聚演變成防疫破口提出檢舉。警方獲報到場，當場查獲屋內21歲李姓男子與5名友人，明顯違反防疫規定；李男還向警方說，「實在太無聊，才會揪友打麻將」隨後，警方將6人依傳染病防治法開立告發單。

湖內警分局6月11日晚上10時許，接獲民眾報案稱，有人在民宅內打麻將。警方獲報到場查看，果然發現屋內有4男2女在屋內打麻將，分別為李男與另外5友人。

警方向6人說明，自全國進入防疫三級警戒以來，已多次宣導勿進行「非必要社交集會」，也叮嚀，過去曾有確診個案，因打麻將造成群聚感染，但李男卻回應，實在太無聊，才會揪友打麻將。