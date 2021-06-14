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端午連假高雄山區多豪雨 台20線道路坍方今晨搶通

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

端午連假期間，高雄山區雷陣雨不斷，昨天晚上六龜警分局桃源分駐所夜間巡邏時，發現南橫公路台20線97.9公里處，因豪雨沖刷坍方，大量落石覆蓋路面阻斷交通。員警見狀，立刻拉起封鎖線、擺放三角錐示警，並通報相關單位協處；該路段於今天上午搶通，所幸，未造成任何傷亡。

桃源分駐所長林卓材、警員曾克竑昨晚9時許，執行夜間巡邏，發現南橫公路台20線97.9公里處坍方，有大量落石覆蓋路面，阻斷道路交通；員警見狀，立即在現場拉起封鎖線封鎖線、擺放三角錐示警。

除封鎖坍方路段，員警也深夜冒雨將部分掉落路面的碎石搬離路面，讓道路能維持單線通行，並防止夜間山區往來車輛通過時發生危險，同時通報公路局甲仙工務段協處，該路段也於今天上午7時許搶通，所幸，未造成任何傷亡。

警方提醒，山區道路易受大雨影響，造成土石崩落、路面坍塌，駕駛人應隨時注意天候、路況，也呼籲民眾務必要減速慢行，避免發生危險，如發現發現有落石情形，請立即報請警方或相關單位處理。

端午連假期間，高雄山區雷陣雨不斷，昨天晚上南橫公路台20線97.9公里處坍方，警到場拉起封鎖線封鎖線、擺放三角錐示警。圖／讀者提供
端午連假期間，高雄山區雷陣雨不斷，昨天晚上南橫公路台20線97.9公里處坍方，警到場拉起封鎖線封鎖線、擺放三角錐示警。圖／讀者提供
端午連假期間，高雄山區雷陣雨不斷，昨天晚上南橫公路台20線97.9公里處坍方，警到場拉起封鎖線封鎖線、擺放三角錐示警。圖／讀者提供
端午連假期間，高雄山區雷陣雨不斷，昨天晚上南橫公路台20線97.9公里處坍方，警到場拉起封鎖線封鎖線、擺放三角錐示警。圖／讀者提供
端午連假期間，高雄山區雷陣雨不斷，昨天晚上南橫公路台20線97.9公里處坍方，警到場拉起封鎖線封鎖線、擺放三角錐示警。圖／讀者提供
端午連假期間，高雄山區雷陣雨不斷，昨天晚上南橫公路台20線97.9公里處坍方，警到場拉起封鎖線封鎖線、擺放三角錐示警。圖／讀者提供
端午連假期間，高雄山區雷陣雨不斷，昨天晚上南橫公路台20線97.9公里處坍方，警到場拉起封鎖線封鎖線、擺放三角錐示警。圖／讀者提供
端午連假期間，高雄山區雷陣雨不斷，昨天晚上南橫公路台20線97.9公里處坍方，警到場拉起封鎖線封鎖線、擺放三角錐示警。圖／讀者提供
端午連假期間，高雄山區雷陣雨不斷，昨天晚上南橫公路台20線97.9公里處坍方，警到場拉起封鎖線封鎖線、擺放三角錐示警。圖／讀者提供
端午連假期間，高雄山區雷陣雨不斷，昨天晚上南橫公路台20線97.9公里處坍方，警到場拉起封鎖線封鎖線、擺放三角錐示警。圖／讀者提供

落石 南橫 斷交

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