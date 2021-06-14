趁疫情偷移工的電動自行車 竹南警方同心圓軌跡查獲

苗栗縣爆發產業移工群聚染疫事件，縣府6月7日禁止移工外出，2名男子9日趁機涉嫌偷竊移工停在宿舍外2輛電動自行車，竹南警察分局據報，調閱監視器，並循線同心圓軌跡逐步往外訪查，11日發現2輛贓車，通知2人到案，今天依竊盜罪嫌函送偵辦。

竹南分局大同派出所接獲竹南科學園區移工宿舍管理員報案，2名移工的電動自行車9日晚遭竊，員警調閱監視器查出2名男子趁移工不會外出，各涉嫌竊取1輛電動自行車，往頭份市方向逃逸，2輛電動自行車影像在竹南、頭份交界處消失。

員警以同心圓逐戶逐家往外訪查，11日終於發現停放在店家的疑似失竊2輛電動自行車，經移工確認，該店負責人表示是2名新竹友人寄放，警方採證完畢後，通知2人到案，2人坦承犯案，移工也開心領回電動自行車，全案函送苗栗地檢署偵辦。