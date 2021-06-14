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防疫台中港內禁釣魚 一釣客摸黑偷釣落海全身傷
目前仍是防疫全國三級警戒，台中港內禁止釣魚，今天凌晨仍有一名釣客摸黑進港釣魚，疑因視線不佳落海，躺在消波塊上，台中港務消防隊員到場搶救，吊掛上岸後送醫急救，釣客全身多處骨折受傷，
台中港務消防隊今天凌晨3點多獲報，台中港北防波堤釣魚平台有釣客落海，消防隊員到場搶救，發現44歲王姓男子躺在消波塊上，意識清楚左大腿疑似骨折，現場需要吊車支援，清晨5點將傷者吊掛上岸後，送到梧棲童綜合醫院急救。
台中港務分公司港務處經理謝大偉表示，全國三級警戒後，台中港內禁止釣魚，這名釣客違規，將由港警調查，偵詢後移送航港局中部航務中心，依違反商港法開罰。
釣魚平台管理單位表示，目前防疫期間，禁止進入釣魚，入口處都有管制，晚上也放下柵欄，目前該區有施工，車輛會進出，但仍有人員管制。
據了解，受傷的44歲王男是桃園人，送醫急救，人清醒，顱骨骨折，右肋骨骨折，脊椎骨折，左下肢骨折，吸入性肺炎，將送回桃園的醫院治療。
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