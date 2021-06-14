命大！疑從23樓墜落撞破鄰居屋頂 台中男骨折送醫
台中市許姓男子今天清晨7時許，被人發現墜落在鄰居的後院，鄰居的鐵皮屋頂出現一個大洞，因鄰居聽到巨響後察看，發現許已躺在自家庭院，嚇得鄰居趕緊通報警、消到場，許看到救護人員時，意識清楚，自稱「從20樓墜落」，許有肢體骨折狀況，已送醫急救，全案將由警方調查案發原因。
台中市消防局在今天清晨7時許接獲市民報案，該市民報稱，一名陌生人墜落到他家一樓後院，躺在地面上，還將他家的鐵皮屋頂，砸破了一個大洞，「不認識他所以不敢接近他，請救護人員到場協助」。
文昌、北屯消防分隊到場時，墜落男子仍意識清楚，還自稱是從「20樓墜落」，因男子有肢體骨折的狀況，已送往中國醫藥大學附設醫院急救，目前仍在插管急救中。
據查，墜樓的許姓男子，年約20多歲，疑有情緒問題，第五警分局文昌所也曾獲報處理過，警方根據墜落處的跡證追查，發現大樓的23樓牆緣，有攀爬痕跡，研判許是從該處墜落，初步排除有外力造成，全案將聯絡許家屬，釐清案發原因。
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