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中風男留下最後一餐孤獨死 唯石軒功德會助喪葬費送行

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

新冠肺炎疫情嚴重，國內仍有許多人不是確診，而是獨居，孤獨在家死亡，台中市和平區李姓男子是社會局重點關懷戶，志工定時送餐，他疑因無法吸收，營養不良死亡，唯一的親人哥哥在外工作，偶爾探望，哥哥無力安葬他，唯石軒行善功德會捐出善心人士專款安葬，送他最後一程。

唯石軒行善功德會理事長賴秀樺表示，和平區李姓男子是低收入戶，未婚獨居租屋，他中風多人需別人照顧，是台中市社會局重點關懷戶，志工定時送餐，生活靠哥哥照料，哥哥在外地工作，迫於現實生活，只能偶爾到和平探視弟弟。

李男因為中風癱瘓行動不便，雖有人送餐，可能無法吸收，一直營養不良，送餐志工日前發現他餐食沒動，才知道已往生，哥哥無法負擔喪葬費，功德會捐7萬元善款幫他送終。

功德會另幫助南投張男安葬，他是低收入戶，未婚獨居租屋，平時打零工，後因年紀大無法再工作，靠政府補助度日，日前病逝醫院，家屬無法負擔喪葬費，功德會也捐出善心專款，送他最後一程。

台中市和平區一名獨居者死亡，家屬無法負擔喪葬費，唯石軒行善功德會幫助。圖／取自唯石軒行善功德會臉書
台中市和平區一名獨居者死亡，家屬無法負擔喪葬費，唯石軒行善功德會幫助。圖／取自唯石軒行善功德會臉書

獨居 中風

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