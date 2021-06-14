「家人不給錢」鬧尋短 警、消趁隙拉下輕熟女解危機

台中市楊姓女子昨晚打電話給消防局，宣稱因「沒有錢生活，家人不給錢」欲尋短。黎明消防分隊長陳柏仰帶隊趕赴現場，發現楊女已坐在5樓陽台女兒牆邊緣，趁楊女不注意時，趕緊拉下楊女，解除危機。據查，楊女非首次鬧尋短，過去消防局、警察局已處理過多次，仍通知市府社會局等相關局處，介入協助。

據查，楊姓女子（28歲）住在台中市西屯區西屯路二段的出租民宅5樓，昨晚9時許，楊女打電話向消防局報案，楊女在電話中稱「沒有錢生活，不想活了，家人也不給我錢」，揚言要跳樓鬧自殺。

台中市消防局派遣黎明、西屯消防分隊17名人力、5輛消防車前往救援，並由黎明分隊分隊長陳柏仰帶隊，陳到場時，見楊女已坐在民宅5樓公共區域的女兒牆上，慢慢接近，趁楊女不注意，趕緊將楊女拉下，因楊女身上無傷勢，也不願就醫，交給現場的警員處理。

根據調查，楊女鬧尋短已非首例，過去幾年中，就處理過幾次楊女鬧尋短的案件，通知社會局等局處介入關心，以免衍生後續意外。

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