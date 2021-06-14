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台3線騎士未戴口罩 苗警2天取締15件
台3線苗栗縣路段吸引大型重型機車騎士，苗栗警方接獲檢舉，疫情3級警戒期間，沿途便利商店騎士休息有未戴口罩情形，端午節連續假期，前天、昨天告發15件違規未戴口罩案，警方呼籲佩戴口罩保護自己，也是保護別人，民眾自重、自主戴口罩，「你罩、我罩、大家一起罩」，早日脫離疫境。
民眾檢舉台三線沿途超商常見有人未戴口罩者，端午節連續假期前天開始，苗栗警方加強針對騎士易聚集休息的便利商店巡查，執勤員警發現騎士有脫口罩抽菸、吃東西，甚至不戴口罩都有，警方對於不聽者依法蒐證舉發，2天下來，告發15件違規未佩戴口罩案。
疫情三級警戒，苗栗縣警察局要求員警，接獲民眾報案或勤務中，發現戶外民眾未依規定佩戴口罩者，一定要展現公權力，不容有僥倖心理，依法查明身分，拍照、錄影蒐證後，依傳染病防治法函請衛生局裁罰3000元到1萬5000元以下罰鍰，5月15日起至今勸導未戴口罩186件、告發126件。
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