台3線騎士未戴口罩 苗警2天取締15件

台3線苗栗縣路段吸引大型重型機車騎士，苗栗警方接獲檢舉，疫情3級警戒期間，沿途便利商店騎士休息有未戴口罩情形，端午節連續假期，前天、昨天告發15件違規未戴口罩案，警方呼籲佩戴口罩保護自己，也是保護別人，民眾自重、自主戴口罩，「你罩、我罩、大家一起罩」，早日脫離疫境。

民眾檢舉台三線沿途超商常見有人未戴口罩者，端午節連續假期前天開始，苗栗警方加強針對騎士易聚集休息的便利商店巡查，執勤員警發現騎士有脫口罩抽菸、吃東西，甚至不戴口罩都有，警方對於不聽者依法蒐證舉發，2天下來，告發15件違規未佩戴口罩案。