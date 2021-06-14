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端午少外出！ 移民署台北服務站致電關懷500新住民家庭
今天是端午節，但許多民眾因疫情影響無法返鄉團聚、外出活動，移民署台北服務站為提醒外籍人士減少外出，端午前夕特別致電關懷萬華區500名新住民，呼籲若有身體不適應盡速就醫快篩。
移民署北區事務大隊台北服務站主任蘇慧雯說，為減少民眾外出洽公染疫風險，目前已實施外來人口自動延長居留期限30日措施，端午前夕已針對萬華區500名新住民家庭加強電話提醒及關懷。
越南籍新住民「小儀」說，疫情對家中生活作息有很大影響，為了照顧小孩，也很難外出臨櫃辦理居留延期，現在有了自動延期措施感覺鬆了一口氣。日籍新住民「小靜」與其丈夫則說，日前曾有身體不適情況，經移民署人員提醒到院篩檢，所幸篩檢結果是陰性，終於放下心中大石。
蘇慧雯呼籲，疫情期間雇主及外籍移工應配合防疫作為，若出現身體不適、曾與確診個案接觸的情況，應盡速通報移民單位安排篩檢，將以不收費、不查處原則協助辦理，不用擔心因為出面篩檢被治安單位查處。
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