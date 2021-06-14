就是愛賭！ 端午連假北斗警方又查獲3件18人群聚打牌

彰化縣埤頭鄉發生牌咖聚賭的疫情傳播鏈，縣政府和衛生局一再呼籲「別再跋筊」，但彰化縣北斗警分局又在埤頭鄉查獲3件合計18名賭客室內聚賭，另查獲6名外籍移工群聚飲酒聊天，除了埤頭鄉光明路的聚賭案是4人「家庭衛生麻將」，開出勸導單，其餘5名賭客和14名移工都依法函送衛生局裁罰。

北斗警方今天表示，端午連假加強緝群聚，北斗派出所和偵查隊接續接獲檢舉，在北斗鎮復興路一間車庫疑似有人聚賭查，昨天晚上突襲，查獲9人正以撲克牌賭博，警方查獲賭資並依規定開出9張稽查單，除依賭博罪嫌送辦，另函送衛生局裁罰群聚。

埤頭派出所巡邏警網昨天晚上經過埤頭鄉斗苑西路，現在晚間街上幾乎行人稀少，路邊某民宅卻有民眾進出，有違常情，警方敲門要求進入查看，屋內民眾開門，赫然5名年輕人群聚打麻將，牌桌上也有撲克牌，年輕人都表示是當地居民，打麻將消遣，沒賭博，警方仍當場開出稽查單，今天函送衛生局裁罰，每人至少6萬元罰款。

北斗警分局中和派出所接獲檢舉，埤頭鄉光明路民宅有人聚賭。警方昨天晚上突擊，查獲4人打麻將，都有親戚關係，警方未查獲賭資，他們群聚少於5人，似乎符合防疫規定，但為了防堵破口，警方開出勸導單，告誡他們這段期間不要再相揪打麻將。