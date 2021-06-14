影／明天警察節 清水警影片勉「繼續加油」對抗疫情

國內新冠肺炎疫情仍嚴重，台中市清水警分局配合市政府投入警力全力實施管制及各項防疫措施，適逢端午連假，將針對轄區各景點實施勸導民眾勿群聚等宣導，增加員警不少勤務，連假過後，明天就是警察節，警方仍持續抗疫，與民眾共同對抗病毒，清水分局自製影片，勉勵員警繼續為防疫努力。

6月15日是警察節，雖是警察人員重要節日，今年停止慶祝慰勞有功警察人員活動，台中市清水警分局將警方疫情以來執勤各項勤務製作成影片，放在分局臉書勉勵員警，「疫情尚未遠離，大家繼續加油」，同時也讓民眾能感受到，警察將和民眾與全民共同的敵人(新冠病毒)一起作戰，希望疫情早日遠離，全民平安。

警方表示，透過該影片，除了勉勵員警繼續守護轄區人民治、交安及對抗疫情外，也期望在疫情嚴峻期間，宣導民眾能配合政府政策，外出全程戴口罩、配合實聯制、停止公共場所營業禁令、禁止室內5人以上、室外10人以上的聚會、做好市場分流採購的各項規定，另外，連續假期，盡量不跨區活動，以共同圍堵疫情破口。