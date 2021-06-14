超衰! 高雄男子一天2事故 下午剛車禍、晚上遇火警

高雄市路竹區仁愛路巷內一間三層樓民宅昨晚11時許發生火警，附近民眾擔心蘇姓屋主受困屋內報案，消防人員派13車25人趕抵現場，發現民宅三樓窗口有火煙竄出，緊急破門拉水線灌救，於三樓浴室發現蘇男疑似受到驚嚇，幸未受傷，意識清楚送醫，11點47分火勢撲滅，起火原因有待調查。

據了解，這裡只有蘇男一人獨居，現場疑似3樓臥室燃燒雜物起火，消防人員發現蘇男時，僅身著褲子、上衣沒穿躲在浴室，鄰居表示，蘇男昨天下午剛出車禍，看到蘇男家中3樓起火，擔心蘇男受困，趕緊打119報案。

蘇男被消防人員攙扶下樓時驚魂未定，他說，昨天下午3點多駕車在阿蓮區不慎自撞電線杆，雖然只有輕微擦挫傷，送醫後返家休息，但晚上又遇到火警，他看到火勢迅速蔓延，只能先躲進浴室內，幸好消防人員很快就來救援。