超衰! 高雄男子一天2事故 下午剛車禍、晚上遇火警
高雄市路竹區仁愛路巷內一間三層樓民宅昨晚11時許發生火警，附近民眾擔心蘇姓屋主受困屋內報案，消防人員派13車25人趕抵現場，發現民宅三樓窗口有火煙竄出，緊急破門拉水線灌救，於三樓浴室發現蘇男疑似受到驚嚇，幸未受傷，意識清楚送醫，11點47分火勢撲滅，起火原因有待調查。
據了解，這裡只有蘇男一人獨居，現場疑似3樓臥室燃燒雜物起火，消防人員發現蘇男時，僅身著褲子、上衣沒穿躲在浴室，鄰居表示，蘇男昨天下午剛出車禍，看到蘇男家中3樓起火，擔心蘇男受困，趕緊打119報案。
蘇男被消防人員攙扶下樓時驚魂未定，他說，昨天下午3點多駕車在阿蓮區不慎自撞電線杆，雖然只有輕微擦挫傷，送醫後返家休息，但晚上又遇到火警，他看到火勢迅速蔓延，只能先躲進浴室內，幸好消防人員很快就來救援。
高雄市消防局昨晚11點20分獲報，派遣路竹、永安、阿蓮分隊及特搜中隊共13車25人前往搶救，23分火勢控制、47分撲滅火勢。消防人員救援同時，也聽到蘇男愛犬不斷在屋內吠叫，循聲將狗救出。
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