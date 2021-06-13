快訊

蔡總統稱「泰國優先將AZ疫苗留國內」致出貨延遲 遭泰否認

一張圖看天氣！ 中南部又要下雨了 北部慎防熱傷害

離婚又逢母喪 端午節前一天男子在家輕生獲救

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

今天是端午節連假，一名31歲男子今天在台中市大甲區住處燒炭輕生，警方和消防隊員獲報趕到現場，將炭火熄滅，並打開門窗送男子就醫，據了解，他去年離婚，今年初母親去世，可能因此想不開輕生。

台中市消防局今天下午4點多獲報，大甲區有人在民宅內輕生，消防隊員和員警趕到現場，發現男子在屋內燒炭，屋內已有濃煙，警方和消防隊將火熄滅，送男子就醫。

據了解，男子今天在住處燒炭後，以手機傳簡訊給前妻，前妻再轉傳給他朋友報案，大甲警方獲報到場，與消防隊員合力救援，他當時意識清楚；據指出，男子離婚一年多，母親今年初又去世，他可能因此心情低落，選在端午節前一天輕生。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

端午節 台中市

延伸閱讀

端午節菜價高 主婦說荷包縮水了

高雄旗山區公所媒合慈善團體 端午節送出6千顆粽子

匝道塞車惹怨 交通部：下午4時起恢復連假匝道儀控

盡量別移動！國道匝道儀控 端午首日長途旅次降65%

相關新聞

台中下體赤裸男摩鐵暴斃 中檢：死因不明擇日解剖

台中市林姓男子昨天被人發現陳屍在汽車旅館，下半身赤裸， 遺體旁還有一個用過的保險套，曾與林同住的陳姓女子，被監視器拍到提...

疫情期間嚴防詐騙 假兒子來電連騙婦人21萬元

刑事警察局提醒，近日疫情嚴峻，詐騙集團看準防疫期間民眾「宅在家」的時間多了，會選擇網購、線上與朋友聊天來打發時間，因此潛...

下體赤裸男台中摩鐵猝死 律師：同房女子恐有遺棄刑責

台中市林姓男子昨天被人發現陳屍在汽車旅館，下半身赤裸，下體附近還有一個用過的保險套，曾與林同住的陳姓女子，被監視器拍到提...

不戴口罩趴趴走 高雄男狂咳被逮吃第2張罰單

高雄苓雅分局昨天下午3點50分許接到民眾報案，指街上有男子未戴口罩在街上「狂咳」，警方獲報後到場隨即拿出全新口罩，要求男...

影／新北砂石車紅燈恍神追撞 轎車翻覆騎士顱內出血

新北市泰山區昨晚發生嚴重車禍，1輛曳引砂石車疑因疲勞駕駛恍神，連續追撞前方停等紅燈的小轎車和機車，尤其機車騎士顱內出血傷...

男子國道下車突倒地嚇壞路人 醫院快篩結果出爐

44歲李姓男子今天上午駕車自屏東往高雄旗山方向行駛，行經國道十號燕巢段西向19+542公里處，疑身體不適下車求助，走沒幾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。