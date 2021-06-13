離婚又逢母喪 端午節前一天男子在家輕生獲救
今天是端午節連假，一名31歲男子今天在台中市大甲區住處燒炭輕生，警方和消防隊員獲報趕到現場，將炭火熄滅，並打開門窗送男子就醫，據了解，他去年離婚，今年初母親去世，可能因此想不開輕生。
台中市消防局今天下午4點多獲報，大甲區有人在民宅內輕生，消防隊員和員警趕到現場，發現男子在屋內燒炭，屋內已有濃煙，警方和消防隊將火熄滅，送男子就醫。
據了解，男子今天在住處燒炭後，以手機傳簡訊給前妻，前妻再轉傳給他朋友報案，大甲警方獲報到場，與消防隊員合力救援，他當時意識清楚；據指出，男子離婚一年多，母親今年初又去世，他可能因此心情低落，選在端午節前一天輕生。
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