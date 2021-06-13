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男子國道下車突倒地嚇壞路人 醫院快篩結果出爐

聯合報 / 記者陳玫伶陳弘逸／高雄即時報導

44歲李姓男子今天上午駕車自屏東往高雄旗山方向行駛，行經國道十號燕巢段西向19+542公里處，疑身體不適下車求助，走沒幾步路卻直接倒臥路邊，嚇壞路過駕駛，民眾緊急報案請救護車到場送醫，據了解，李男因喘不過來昏倒，醫院為李男進行新冠快篩，檢測結果為陰性。

據了解，李男今天上午10時許駕車行經國道十號燕巢段交流道，疑因身體不適，將車輛停放路肩後下車求救，但剛下車沒多久就側倒路邊，幸好當時沒有車輛經過造成事故，路過民眾嚇壞報警，警方獲報到場協助請救護車到場。

警消不敢大意，由屏東消防人員送往旗山醫院，李男送醫後意識恢復，表示自己疑因駕車前有吃藥，突然喘不過來才暈倒，經醫院進行新冠快篩檢測，幸好結果為陰性。

44歲李姓男子今天上午駕車行經國道十號燕巢段交流道，疑身體不適突然倒地嚇壞路人。圖／翻攝自臉書社團「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」
44歲李姓男子今天上午駕車行經國道十號燕巢段交流道，疑身體不適突然倒地嚇壞路人。圖／翻攝自臉書社團「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」

救護車 快篩

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