男子國道下車突倒地嚇壞路人 醫院快篩結果出爐

44歲李姓男子今天上午駕車自屏東往高雄旗山方向行駛，行經國道十號燕巢段西向19+542公里處，疑身體不適下車求助，走沒幾步路卻直接倒臥路邊，嚇壞路過駕駛，民眾緊急報案請救護車到場送醫，據了解，李男因喘不過來昏倒，醫院為李男進行新冠快篩，檢測結果為陰性。

據了解，李男今天上午10時許駕車行經國道十號燕巢段交流道，疑因身體不適，將車輛停放路肩後下車求救，但剛下車沒多久就側倒路邊，幸好當時沒有車輛經過造成事故，路過民眾嚇壞報警，警方獲報到場協助請救護車到場。