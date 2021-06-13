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男子國道下車突倒地嚇壞路人 醫院快篩結果出爐
44歲李姓男子今天上午駕車自屏東往高雄旗山方向行駛，行經國道十號燕巢段西向19+542公里處，疑身體不適下車求助，走沒幾步路卻直接倒臥路邊，嚇壞路過駕駛，民眾緊急報案請救護車到場送醫，據了解，李男因喘不過來昏倒，醫院為李男進行新冠快篩，檢測結果為陰性。
據了解，李男今天上午10時許駕車行經國道十號燕巢段交流道，疑因身體不適，將車輛停放路肩後下車求救，但剛下車沒多久就側倒路邊，幸好當時沒有車輛經過造成事故，路過民眾嚇壞報警，警方獲報到場協助請救護車到場。
警消不敢大意，由屏東消防人員送往旗山醫院，李男送醫後意識恢復，表示自己疑因駕車前有吃藥，突然喘不過來才暈倒，經醫院進行新冠快篩檢測，幸好結果為陰性。
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