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宵夜挨罰85萬 南投竹山再逮5人群聚打牌
全台第3級疫情警戒，禁止室內5人以上、室外10人以上之聚會，南投縣鹿谷鄉上月才有5名鄉民因群聚聊天喝酒，1餐宵夜就挨罰85萬元，未料竹山鎮仍有民眾學不乖，前天深夜又查獲5人群聚打牌，今天被警方函送衛生局裁罰。
竹山警分局指出，為強化防疫，上月起就由各轄區警力加強查察轄內易群聚場所，22日深夜就查獲鹿谷一處民宅有5人在屋內群聚喝酒聊天，明顯違反3級警戒禁令，其中1人還在自主健康管理期間私自外出，因此將5人函送衛生局裁處。
而經衛生局認定違反「傳染病防治法」，28日遭嚴懲開罰屋主30萬元，參與4人各10萬元，另於自主健康管理期間外出者再加罰15萬元，這一餐宵夜讓5人總共花了85萬元，也引發各界關注；未料，仍有民眾沒當一回事又遭糾舉送辦。
警方表示，11日深夜又在竹山鎮內一處民眾發現屋內喧鬧吵雜，前往了解盤查發現室內有1男4女，5人聚在一起開心打牌聊天，明顯違反群聚禁令，今依違反「傳染病防治法」第67條函報衛生局，可裁罰6萬元以上、30萬元以下罰鍰。
竹山警分局也呼籲，第3級疫情警戒仍持續，不僅外出須全程佩戴口罩，更禁止室內5人以上、室外10人以上的聚會，提醒民眾務必遵守規定，若發現群聚或養生館、卡拉ok、KTV等違規營業可向警方或衛生局檢舉，共同預防疫情擴散。
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