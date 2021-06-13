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影／年輕女郎開車進入偏僻廠區 陌生男子意圖不明攔車

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市有1名年輕女子日前獨自開車行經泰山區，光天化日突然被陌生男性機車騎士當街攔路，甚至搖搖晃晃走向駕駛座窗邊意圖不明，幸好她機警拿起手機打電話故意讓對方看見，男子馬上跑去騎車離開。警方已查出身分，呼籲女子報案提告。

此事發生在10日下午5時許，女子開車行經泰山區中港西路，突然有1輛機車快速超車，沒多久突然停在馬路中央擋道攔車。女子說她本想搖下車窗看看到底發生什麼事，但怕發生衝突，於是立馬打電話報警，對方一看到她拿起手機就離開了。

事後她查看行車記錄器，發現該車沒有懸掛車牌，且似乎預先尾隨在後，突然超車之後攔路，行徑相當詭異。於是她便在臉書社團「ㄨㄚ是泰山人」貼文指出，受到疫情影響，路上人車稀少，女生、老人、小孩出門還是要加強警覺，如果開車，要確認門窗鎖好，若有狀況最好報警處理，不要隨意下車，提防對方意圖不良。

網友紛紛留言表示自己也在附近遇過此人，還有人提醒，中港大排周邊工廠許多已搬遷撤離，漸漸形成空城，人煙稀少，很容易成為治安死角，經過時真的要小心。

林口警分局看見臉書貼文之後主動介入調查，查出26歲葉姓機車騎士的身分，依違反道路交通管理處罰條例開罰未戴安全帽、未懸掛車牌，並告誡不得騷擾路人。至於無故於路中央停車，迫使後方車輛無法繼續行駛，行為涉犯強制罪，警方呼籲當事人報案提告，但她表示暫不提告。

男子搖搖晃晃走向走向駕駛座窗邊意圖不明。圖／翻攝臉書「ㄨㄚ是泰山人」
男子搖搖晃晃走向走向駕駛座窗邊意圖不明。圖／翻攝臉書「ㄨㄚ是泰山人」
陌生男子突然把機車擋在馬路中央，當街攔車。圖／翻攝臉書「ㄨㄚ是泰山人」
陌生男子突然把機車擋在馬路中央，當街攔車。圖／翻攝臉書「ㄨㄚ是泰山人」
男子倉皇跑向機車，騎乘離開。圖／翻攝臉書「ㄨㄚ是泰山人」
男子倉皇跑向機車，騎乘離開。圖／翻攝臉書「ㄨㄚ是泰山人」
當事人發現對方似乎預先尾隨，事後貼文提醒民眾留意。圖／翻攝臉書「ㄨㄚ是泰山人」
當事人發現對方似乎預先尾隨，事後貼文提醒民眾留意。圖／翻攝臉書「ㄨㄚ是泰山人」

機車騎士 新北

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