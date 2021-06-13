台中下體赤裸男摩鐵暴斃 中檢：死因不明擇日解剖

台中市林姓男子昨天被人發現陳屍在汽車旅館，下半身赤裸， 遺體旁還有一個用過的保險套，曾與林同住的陳姓女子，被監視器拍到提早離開，但陳女否認與林有發生性行為，全案今天下午由檢察官相驗後，檢方指示擇日解剖、採集檢體送驗，以釐清死因，目前死因不明，陳女是否涉及遺棄致死罪，需待解剖後釐清。

台中地檢署檢察官今天下午與法醫、林姓死者家屬等人，在台中殯儀館相驗，因目前正值新冠肺炎期間，經衛生局人員快篩後，確認林為陰性，無確診新冠肺炎。

林姓死者家人透露，林無慢性病史，加上林身體無明顯外傷，檢方、法醫今無法判斷死因，檢方指示擇日解剖複驗，採集相關檢體後，釐清死因，至於陳女是否涉及遺棄致死罪，也仍待解剖報告出爐後，才能釐清。

律師林柏宏認為，陳女與林姓死者一起入住，其二人間之關係如何?是否有「準保證人」的地位，都待檢警釐清。若有跡證顯示，林死因與性行為有關，且陳女也在場時，但未為必要的救助，恐有構成遺棄致死罪的可能性，不過仍需讓證據說話。