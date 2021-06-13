快訊

蔡英文被爆偷打BNT疫苗 陳時中：尚待證實但過分了

日職／宋家豪連13場未失分 防禦率0.68居樂天牛棚最狂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家屬不甩禁令闖醫院探病刁難 護理師害怕自殘送醫

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

國軍新竹地區醫院（新竹空軍醫院）一名護理師12日因勸阻病患家屬探病，並婉拒家屬自行改變醫囑讓病患提早服藥，竟遭家屬咆哮、刁難，甚至強拉護理師的工作識別證拍照，面對令人窒息的防疫壓力與家屬輪番指責，威脅投訴，該名護理師一度自殘，所幸無生命危險。

據悉，新竹空軍醫院目前還未關心該名護理師，只向媒體證實有這件事，仍無相關說明。

該名護理師向媒體描述，12日晚間她到病房時，發現一名移工看護與家屬同時在裡面陪伴、探病，當下她向對方口頭勸導，指目前全台三級警戒，醫院全面禁止探病，陪病僅限1人，但家屬只表示了解，會再轉達給其他家屬就繼續探病，後來又有2名家屬趁護理師們忙碌輪流進病房探病，雖經勸阻，家屬卻情緒激動、哭泣，因當下護理人員都很為難，只好讓其進入，與裡面家屬輪替。

該名護理師說，當晚約7點，該病患家屬要求該名護理師提前發放安眠類藥物，強調病患從半夜醒來後就沒休息過，白天也無法入睡，由於該病患家屬並非第一次要求，主治醫師也特別交代「至少8點後才能讓病人服藥」，但家屬不接受，加上她一時聯繫不上主治醫師，只能告知家屬在須聽從主治醫師的醫囑。

之後另名白班護理師正準備離開，剛好撞見病房門口有2名家屬，在等房內家屬來接應。該名護理師說，由於她已勸導多次無用，就脫口說出「我不管了」，不料家屬聽到後暴怒用手機拍攝她的識別證，另名家屬則質問她關於陪病、發放藥物規定，不斷強調都花錢「自費採撿」了，並嗆「知道你們主治醫師的電話、地址，我一通電話就可以聯絡到他」。

該名護理師說，過程中她都想開口向家屬解釋，但對方卻沒給她開口的機會，家屬拿著5天前PCR檢測單，還要醫院承擔他們自費採檢的費用，因爆發衝突的時間醫院處於忙碌階段，護理站只有她一人，其他人都去支援急診，她一時害怕不知如何反應，也不知道如何求助，只好自殘，並說「當下的一時衝動造成許多人的擔憂及不捨，我也很內疚」。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

面對令人窒息的防疫壓力與家屬輪番指責，威脅投訴，該名護理師一度自殘，所幸無生命危險。記者王駿杰／翻攝
面對令人窒息的防疫壓力與家屬輪番指責，威脅投訴，該名護理師一度自殘，所幸無生命危險。記者王駿杰／翻攝

護理師 醫師 新竹

延伸閱讀

慢飛天使染疫從此與母弟「生離」 醫護助一家團圓治療

父重症逝⋯確診兒戴氧氣罩痛哭 護理師不捨：紅著眼眶繼續忙

國軍台中總醫院護理師確診全院採檢！研判這小動作染疫

雙和醫院持刀砍殺護理師 新北檢火速起訴請求從重量刑

相關新聞

台中下體赤裸男摩鐵暴斃 中檢：死因不明擇日解剖

台中市林姓男子昨天被人發現陳屍在汽車旅館，下半身赤裸， 遺體旁還有一個用過的保險套，曾與林同住的陳姓女子，被監視器拍到提...

疫情期間嚴防詐騙 假兒子來電連騙婦人21萬元

刑事警察局提醒，近日疫情嚴峻，詐騙集團看準防疫期間民眾「宅在家」的時間多了，會選擇網購、線上與朋友聊天來打發時間，因此潛...

下體赤裸男台中摩鐵猝死 律師：同房女子恐有遺棄刑責

台中市林姓男子昨天被人發現陳屍在汽車旅館，下半身赤裸，下體附近還有一個用過的保險套，曾與林同住的陳姓女子，被監視器拍到提...

不戴口罩趴趴走 高雄男狂咳被逮吃第2張罰單

高雄苓雅分局昨天下午3點50分許接到民眾報案，指街上有男子未戴口罩在街上「狂咳」，警方獲報後到場隨即拿出全新口罩，要求男...

影／新北砂石車紅燈恍神追撞 轎車翻覆騎士顱內出血

新北市泰山區昨晚發生嚴重車禍，1輛曳引砂石車疑因疲勞駕駛恍神，連續追撞前方停等紅燈的小轎車和機車，尤其機車騎士顱內出血傷...

嚇一跳！消防大隊長皮鞋穿不下 原來躲了隻大蟾蜍

台中市消防局第二大隊長余易祐今天要穿皮鞋上班時，腳竟無法穿進鞋內，他將皮鞋倒翻抖一下，一隻大黃金蟾蜍跳出來，他稍微嚇一跳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。