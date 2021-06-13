家屬不甩禁令闖醫院探病刁難 護理師害怕自殘送醫

國軍新竹地區醫院（新竹空軍醫院）一名護理師12日因勸阻病患家屬探病，並婉拒家屬自行改變醫囑讓病患提早服藥，竟遭家屬咆哮、刁難，甚至強拉護理師的工作識別證拍照，面對令人窒息的防疫壓力與家屬輪番指責，威脅投訴，該名護理師一度自殘，所幸無生命危險。

據悉，新竹空軍醫院目前還未關心該名護理師，只向媒體證實有這件事，仍無相關說明。

該名護理師向媒體描述，12日晚間她到病房時，發現一名移工看護與家屬同時在裡面陪伴、探病，當下她向對方口頭勸導，指目前全台三級警戒，醫院全面禁止探病，陪病僅限1人，但家屬只表示了解，會再轉達給其他家屬就繼續探病，後來又有2名家屬趁護理師們忙碌輪流進病房探病，雖經勸阻，家屬卻情緒激動、哭泣，因當下護理人員都很為難，只好讓其進入，與裡面家屬輪替。

該名護理師說，當晚約7點，該病患家屬要求該名護理師提前發放安眠類藥物，強調病患從半夜醒來後就沒休息過，白天也無法入睡，由於該病患家屬並非第一次要求，主治醫師也特別交代「至少8點後才能讓病人服藥」，但家屬不接受，加上她一時聯繫不上主治醫師，只能告知家屬在須聽從主治醫師的醫囑。

之後另名白班護理師正準備離開，剛好撞見病房門口有2名家屬，在等房內家屬來接應。該名護理師說，由於她已勸導多次無用，就脫口說出「我不管了」，不料家屬聽到後暴怒用手機拍攝她的識別證，另名家屬則質問她關於陪病、發放藥物規定，不斷強調都花錢「自費採撿」了，並嗆「知道你們主治醫師的電話、地址，我一通電話就可以聯絡到他」。

該名護理師說，過程中她都想開口向家屬解釋，但對方卻沒給她開口的機會，家屬拿著5天前PCR檢測單，還要醫院承擔他們自費採檢的費用，因爆發衝突的時間醫院處於忙碌階段，護理站只有她一人，其他人都去支援急診，她一時害怕不知如何反應，也不知道如何求助，只好自殘，並說「當下的一時衝動造成許多人的擔憂及不捨，我也很內疚」。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )