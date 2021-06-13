疫情期間嚴防詐騙 假兒子來電連騙婦人21萬元

刑事警察局提醒，近日疫情嚴峻，詐騙集團看準防疫期間民眾「宅在家」的時間多了，會選擇網購、線上與朋友聊天來打發時間，因此潛伏在各大社交平台對民眾進行詐騙。

高雄一名25歲黃姓工人，因為疫情停工在家滑手機，他在臉書看到林姓男子在拍賣任天堂SWITCH主機及遊戲片，又附贈健身環及充電線，全部只要5500元。

黃男主動和林男聯繫，兩人透過臉書、Line私訊交易。謹慎的黃男起先向林男要求貨到付款，但林男表示「因為曾經被買家放鳥」，所以現在無法提供貨到付款服務，問黃男能否接受超商店到店，黃男一口答應，並直接匯款5500元到林男提供帳戶。

黃男匯款後，林男還向黃男詢問方便到貨門市，並提供「出貨明細」，請黃男耐心等待出貨。過了幾天，約定的貨品沒有寄到，林男聲稱「早就寄出」，可能因為「疫情期間人力吃緊」延遲配送或店員沒空通知，要黃男再等等，但最後卻封鎖黃男。黃男帶著先前林男提供的明細到便利商店查詢，卻查無訂單資料，才意識到騙局，趕緊報警。

桃園市一名年近6旬的徐姓獨居婦人，日前在家中接到「兒子」來電，表示最近一直接到「詐騙」電話所以換新門號，要求徐婦刪除原本的Line重加帳號，徐婦雖然覺得「兒子」聲音怪怪的，但對方聲稱「感冒喉嚨痛」，便不再起疑。

隔天「兒子」再度來電，表示他投資LED燈生意「因疫情嚴重受創」需要15萬元的周轉金，徐婦立即到銀行臨櫃匯出15萬元。隔天「兒子」又打來，這次說要清償「疫情前」與廠商的欠款，要求徐婦再匯6萬元。匯款後徐婦還打電話關心「兒子」，叮嚀「感冒要記得多喝開水」，沒想到「兒子」繼續以「廠商要求利息」請徐婦匯更多錢。

徐婦開始懷疑對方身分，試著回想兒子的「舊手機」號碼，順利聯絡到本尊，正牌兒子表示從未投資過LED燈，目前工作也未受疫情影響，徐婦才驚覺遭受詐騙，損失21萬元，趕緊向警方報案。

警方提醒，民眾平時除了做好防疫措施，也請謹記3原則防詐：

1. 保持冷靜：網購時遇到過分價差的商品，請務必冷靜辨識，不要因賣家提供超值優惠或是搶手的防疫商品就衝動下訂。接獲陌生人來電話家常，務必冷靜記下對方所說的個人資訊，掛上電話後再查證。

2. 小心求證：網購時應注意屬意商品，不是透過正規電商平台而在臉書或Line私底下販售。接獲陌生人來電要求刪除親友手機重加聯絡方式，請斷然拒絕，並運用「通關密語」考詢確認對方身分。