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不戴口罩趴趴走 高雄男狂咳被逮吃第2張罰單
高雄苓雅分局昨天下午3點50分許接到民眾報案，指街上有男子未戴口罩在街上「狂咳」，警方獲報後到場隨即拿出全新口罩，要求男子戴上口罩，經查男子日前也曾因未戴口罩，遭衛生單位開罰，如今屬累犯，恐面臨加重處罰。
警方調查，未戴口罩的43歲李姓男子，昨天違反三級防疫規定，沒戴口罩就在街上趴趴走，沿途還不時咳嗽，嚇壞不少路過的民眾，後來經熱心民眾轉報，轄區警力隨即到場，喝斥李男乖乖戴好口罩。
但面對警方喝斥，李男卻面有難色，追問之下才發現他連口罩都沒帶在身上，警方先依規定舉發後，立即提供全新口罩讓李男戴上。
據了解，戶籍在台南的李男，目前居無定所，時常在苓雅區內遊蕩，日前也曾未戴口罩遭員警取締開罰，如今又因未戴口罩，遭警方查獲，因屬累犯，恐面臨加重罰鍰。
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