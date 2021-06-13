不戴口罩趴趴走 高雄男狂咳被逮吃第2張罰單

高雄苓雅分局昨天下午3點50分許接到民眾報案，指街上有男子未戴口罩在街上「狂咳」，警方獲報後到場隨即拿出全新口罩，要求男子戴上口罩，經查男子日前也曾因未戴口罩，遭衛生單位開罰，如今屬累犯，恐面臨加重處罰。

警方調查，未戴口罩的43歲李姓男子，昨天違反三級防疫規定，沒戴口罩就在街上趴趴走，沿途還不時咳嗽，嚇壞不少路過的民眾，後來經熱心民眾轉報，轄區警力隨即到場，喝斥李男乖乖戴好口罩。

但面對警方喝斥，李男卻面有難色，追問之下才發現他連口罩都沒帶在身上，警方先依規定舉發後，立即提供全新口罩讓李男戴上。