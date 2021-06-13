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7旬翁高雄迷路折騰10小時 警車辯系統找到回家路

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄市卓姓老翁前天下午3點騎機車從前鎮區住家外出兜風，沒想到卻在高雄迷了路，一路往北騎到三民區，後來又折返到小港，之後橫跨高雄港泡到旗津，高雄市鼓山分局警方獲報後，出動車牌辨識系統，終於在旗津區海岸邊找到卓翁，順利讓他回家，折騰10小時未進食，接過員警遞上的礦泉水和食物後，不服老的卓翁才感嘆「真的老了！」

74歲的卓姓老翁，前天下午心血來潮，出門後沿中華路一路往北騎行，騎到三民區後，又沿原路折返，只是疑似不熟悉高雄市區道路，在前鎮、小港一帶迷路，最後走過港隧道來到旗津。

卓翁的家人發現他出門後久未回家，急得像熱鍋上的螞蟻，晚餐時間衝到派出所報警，警方調閱沿途監視器畫面，最後再利用車牌辨識系統，一路追蹤卓翁行蹤，最後直到接近凌晨0時許，才在旗津海岸邊找到卓翁身影。

從出門到回家，期間還因路途上重心不穩，雙腳被機車壓到有微小擦傷，一路折騰近10小時到被警方找到，員警佩服老翁毅力，半開玩笑稱「阿伯，在演不老騎士嗎！」

卓翁家人向警方透露，他父親個性孤僻，從不求助他人，但這次出門手機卻丟在家，留有家人電話的手鍊也沒帶在身上，還好最後警方協助，順利讓父親平安返家。

在高雄市區迷路的卓姓老翁，最後順利被警方找到人車下落。圖／讀者提供
在高雄市區迷路的卓姓老翁，最後順利被警方找到人車下落。圖／讀者提供

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