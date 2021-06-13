下體赤裸男台中摩鐵猝死 律師：同房女子恐有遺棄刑責

台中市林姓男子昨天被人發現陳屍在汽車旅館，下半身赤裸，下體附近還有一個用過的保險套，曾與林同住的陳姓女子，被監視器拍到提早離開，但陳女否認與林有發生性行為，全案今待檢察官相驗，釐清死因，有律師認為，陳女與林一起入住，其二人間之關係如何？是否有「準保證人」的地位，均待檢警釐清。若有跡證顯示，林死因與性行為有關，且陳女也在場時，但未為必要的救助，恐有構成遺棄致死罪的可能性，不過仍需讓證據說話。

律師林柏宏說，過去擔任檢察官時，曾經碰過類似案件，當時一名女死者全裸，死在汽車旅館的浴缸裡，而與女死者一起入住摩鐵的男房客則提前離開，當時該名男房客承認有與死者發生性關係，但離開時，女子並無異狀，全案經法醫相驗解剖後，確認死者是心因性休克死亡，因無法確認死者身體發生狀況時，男房客仍在現場，而死者死因和身體狀況有關，全案就以查無應負刑事責任之人而結案，證據上難以追究男房客刑責。

林柏宏說，雖然陳姓女子與林姓死者一起入住汽車旅館，陳女具有「準保證人」地位，若案發時，陳女明知可對林施救，而沒有對外求援，就可能構成遺棄致死罪，不過實務上，要以證據證明，的確有其難度，因為根據現行的採證技術，頂多只能推算出林大約的死亡時間，但無法確認，林死亡時，陳女是否在場，需要仍其他證據佐證。

林柏宏說，例如透過解剖，確認死者的死因為何？死者體內是否有其他藥物反應？保險套是否有陳女的DNA？陳女的說詞，與現場採證的跡證是否相符，以釐清陳女是否構成刑責。

台中市北區一家汽車旅館，昨天下午1時許，由房務人員發現，住房的林姓男子（41歲）已躺在地上，沒有生命跡象，警、消到場時，確認林已屍僵，明顯死亡，警方調閱監視器，發現前晚林與陳姓女子（25歲）一起入住，約1個多小時後，陳女才離開，昨晚警方通知陳女到案，陳女辯稱，雙方透過軟體認識，相約在摩鐵喝酒，沒有發生關係，離開前林無恙，全案今由檢察官相驗，釐清死因。

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