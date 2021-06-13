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影／新北砂石車紅燈恍神追撞 轎車翻覆騎士顱內出血

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市泰山區昨晚發生嚴重車禍，1輛曳引砂石車疑因疲勞駕駛恍神，連續追撞前方停等紅燈的小轎車和機車，尤其機車騎士顱內出血傷勢嚴重，手術後住進加護病房觀察，仍有生命危險。

據了解，事故發生在新北大道與貴子路口，該處是多時向交通號誌，路口監視器拍到整個車禍過程。當時45歲蔡姓男子駕駛小轎車、27歲施姓男子騎乘機車沿新北大道往南行駛，因貴子路口轉為紅燈，2人緩緩停下等候。

僅僅5秒之後，突然一龐然大物由後方衝出，43歲張姓司機駕駛的曳引砂石車幾乎沒有減速，猛然把前方轎車撞翻、機車被推行數公尺，施姓騎士顱內出血送板橋亞東醫院急救，手術後轉進加護病房，尚未脫險。

小轎車駕駛和乘客共4人，幸運只受輕微擦挫傷，車禍現場一片凌亂，清理到深夜11時40分才恢復交通順暢。2名汽車駕駛均未飲酒、機車騎士待醫院抽血化驗，詳細車禍原因仍須進一步鑑識調查釐清。

機車停等紅燈，無端被後方砂石車追撞，騎士顱內出血送醫急救。記者林昭彰／翻攝
機車停等紅燈，無端被後方砂石車追撞，騎士顱內出血送醫急救。記者林昭彰／翻攝
砂石車司機疑似疲勞駕駛恍神，衝撞停等紅燈車陣。記者林昭彰／翻攝
砂石車司機疑似疲勞駕駛恍神，衝撞停等紅燈車陣。記者林昭彰／翻攝
轎車停等紅燈，無端被後方砂石車撞翻。記者林昭彰／翻攝
轎車停等紅燈，無端被後方砂石車撞翻。記者林昭彰／翻攝

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