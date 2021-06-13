影／新北砂石車紅燈恍神追撞 轎車翻覆騎士顱內出血

新北市泰山區昨晚發生嚴重車禍，1輛曳引砂石車疑因疲勞駕駛恍神，連續追撞前方停等紅燈的小轎車和機車，尤其機車騎士顱內出血傷勢嚴重，手術後住進加護病房觀察，仍有生命危險。

據了解，事故發生在新北大道與貴子路口，該處是多時向交通號誌，路口監視器拍到整個車禍過程。當時45歲蔡姓男子駕駛小轎車、27歲施姓男子騎乘機車沿新北大道往南行駛，因貴子路口轉為紅燈，2人緩緩停下等候。

僅僅5秒之後，突然一龐然大物由後方衝出，43歲張姓司機駕駛的曳引砂石車幾乎沒有減速，猛然把前方轎車撞翻、機車被推行數公尺，施姓騎士顱內出血送板橋亞東醫院急救，手術後轉進加護病房，尚未脫險。