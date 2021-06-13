輕熟女昨午開車離家夫報協尋 今晨陳屍轎車內警查死因

台中市李姓女子昨天下午駕駛丈夫的轎車外出，因李女過去有尋短紀錄，患有精神疾病，因此李女丈夫發現後，趕緊報警協尋，未料今天清晨5時許，李女的轎車被人發現停在北屯區某國小後門附近，警、消前往時，轎車仍未熄火，不過李女已坐在駕駛座已明顯死亡，右前座還有擺放燃燒過的炭盆，因無留遺書，全案今報請檢察官相驗，釐清死因。

台中市第五警分局東山所在今天清晨5時許獲報，轄內某國小後門有停放一輛轎車，轎車沒有熄火，但車內的女駕駛對聲響無反應，且報案人還發現車內擺放有炭盆，警、消獲報到場破窗後，確認車內女駕駛已明顯死亡，車內沒有留有遺書，但右前座有擺放燃燒過的炭盆、藥物等物品，死者身上也無明顯外傷，車內無遭人破壞、打鬥痕跡。

警方查出女駕駛是李姓女子，年約38歲，經通知死者家人配合檢察官相驗，死者家人透露，死者過去有尋短紀錄，也患有憂鬱症，昨天下午李女駕駛丈夫轎車出門時，家人就有報警協尋，沒想到仍為時已晚，全案今由檢察官相驗，釐清死因。

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