感謝警端午期間堅守崗位 高雄警友辦事處贈防疫背包

體恤警察在防疫期間執勤辛勞，高雄市警察局新興分局警友辦事處，趕在端午節、警察節前夕，在前天、昨天將385個防疫背包贈送給分局每個警察。分局長戴台捷說，此刻疫情相當嚴峻，相當感謝許主任的用心、細心及貼心，讓同仁能隨時清潔消毒，更能多保護自己。

警方表示，這次警友辦事處贈送385個防疫背包，裝有消毒噴霧瓶、環保筷等物品，不僅實用也兼具防疫，並提醒同仁重視自身安全防護，隨時注意身體健康。

新興警友辦事處主任許立經說，警察平時得要維護社會治安已相當辛勞，現在為防堵國內疫情延燒及配合政府防疫工作，染疫風險也隨之提升。今年因為疫情關係警察節相關活動都停止辦理，為了對投入防疫工作的員警表達感謝，特地贈送防疫背包表達感謝，為警察同仁加油打氣。