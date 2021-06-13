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感謝警端午期間堅守崗位 高雄警友辦事處贈防疫背包

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

體恤警察在防疫期間執勤辛勞，高雄市警察局新興分局警友辦事處，趕在端午節、警察節前夕，在前天、昨天將385個防疫背包贈送給分局每個警察。分局長戴台捷說，此刻疫情相當嚴峻，相當感謝許主任的用心、細心及貼心，讓同仁能隨時清潔消毒，更能多保護自己。

警方表示，這次警友辦事處贈送385個防疫背包，裝有消毒噴霧瓶、環保筷等物品，不僅實用也兼具防疫，並提醒同仁重視自身安全防護，隨時注意身體健康。

新興警友辦事處主任許立經說，警察平時得要維護社會治安已相當辛勞，現在為防堵國內疫情延燒及配合政府防疫工作，染疫風險也隨之提升。今年因為疫情關係警察節相關活動都停止辦理，為了對投入防疫工作的員警表達感謝，特地贈送防疫背包表達感謝，為警察同仁加油打氣。

戴台捷表示，疫情期間，警察除了維護治安，也被賦予協助防疫的重責大任，值此疫情嚴峻期間，更能看出警察工作的不可或缺，所以希望分局各位同仁特別注意執勤安全以及自身健康，才能做好治安、防疫的工作。

體恤警察在防疫期間執勤辛勞，高雄市警察局新興分局警友辦事處，趕在端午節、警察節前夕，在前天、昨天將385個防疫背包贈送給分局每個警察。記者邱奕能／翻攝
體恤警察在防疫期間執勤辛勞，高雄市警察局新興分局警友辦事處，趕在端午節、警察節前夕，在前天、昨天將385個防疫背包贈送給分局每個警察。記者邱奕能／翻攝
體恤警察在防疫期間執勤辛勞，高雄市警察局新興分局警友辦事處，趕在端午節、警察節前夕，在前天、昨天將385個防疫背包贈送給分局每個警察。記者邱奕能／翻攝
體恤警察在防疫期間執勤辛勞，高雄市警察局新興分局警友辦事處，趕在端午節、警察節前夕，在前天、昨天將385個防疫背包贈送給分局每個警察。記者邱奕能／翻攝

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