男獨自開車上國道疑身體不適 想下車求救卻倒臥路肩

今天上午一名年約40歲的男子，獨自開車由屏東往高雄旗山方向行駛，沿途行經國道10號西19+542K時，疑身體不適，停車下車求助，沿途不堪負荷倒臥路肩；附近行經此處的駕駛見狀，協助報警送醫，該名男子意識清楚，仍在醫院治療，所幸，未造成任何事故。

據了解，今天上午10時許，國道警察接獲民眾報案稱，有人在國道10號西19+542K處路倒，警方獲報到場，該名男子意識清楚，疑身體不適，將車輛停在路邊，下車求助，但身體不堪負荷倒臥路肩；目前已將人送醫，所幸未釀成任何事故。 一名年約40歲的男子，獨自開車由屏東往高雄旗山方向行駛，沿途行經國道10號西19+542處時，疑身體不適，想停車下車求助，卻不堪負荷倒臥路肩。記者陳弘逸／翻攝自臉書