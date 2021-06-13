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男獨自開車上國道疑身體不適 想下車求救卻倒臥路肩
今天上午一名年約40歲的男子，獨自開車由屏東往高雄旗山方向行駛，沿途行經國道10號西19+542K時，疑身體不適，停車下車求助，沿途不堪負荷倒臥路肩；附近行經此處的駕駛見狀，協助報警送醫，該名男子意識清楚，仍在醫院治療，所幸，未造成任何事故。
據了解，今天上午10時許，國道警察接獲民眾報案稱，有人在國道10號西19+542K處路倒，警方獲報到場，該名男子意識清楚，疑身體不適，將車輛停在路邊，下車求助，但身體不堪負荷倒臥路肩；目前已將人送醫，所幸未釀成任何事故。
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