男暴斃摩鐵下體旁有用過保險套 同房女子：喝酒沒嘿咻

台中市北區一家汽車旅館，昨天下午1時許，由房務人員發現，住房的林姓男子已躺在地上，沒有生命跡象，警、消到場時，確認林已屍僵，明顯死亡，警方調閱監視器，發現前晚林與陳姓女子一起入住，約1個多小時後，陳女才離開，昨晚警方通知陳女到案，陳女辯稱，雙方透過軟體認識，相約在摩鐵喝酒，沒有發生關係，離開前林無恙，全案今由檢察官相驗，釐清死因。

據查，林姓男子（41歲）是上班族，體格壯碩，11日深夜11時許，帶著陳姓女子（25歲）入住台中市北區一家汽車旅館，陳女在房間內待了一個多小時後，搭乘計程車離開。

昨天下午1時許，因林已過退房時間，加上撥打房間電話都無人接聽，因此由房務人員開門進入屋內察看，發現林躺在床邊，下半身赤裸，已無呼吸心跳。

警、消到場後，確認林已明顯死亡，沒有送醫，鑑識小組獲報到場採證，發現林已呈現屍僵，下半身赤裸躺在床旁的地面上，身旁還有一個已經使用過的保險套，房內有飲用過的啤酒，錢包內仍有數千元，林身上無明顯傷勢，現場也無外力破壞、打鬥痕跡。

經調查，林姓男子單身，與哥哥同住，並非衛生局列案的新冠肺炎檢疫對象，無相關TOCC，無慢性病史，但檢警為保險起見，仍通知衛生局採驗，釐清是否罹患新冠肺炎。

警方昨晚循線通知與林同住的陳姓女子到案說明，陳女稱，她與林是透過交友軟體認識，前晚是到汽車旅館內「喝酒聊天」，還強調「沒有嘿咻（發生性關係）」，不清楚暴斃原因。

全案已報請檢察官、法醫會同家屬在今天相驗，截至中午為止，檢察官尚未相驗到該起案件，預定下午相驗時，才能釐清林的死因。

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