快訊

獨／連2年獲必比登推薦！老屋餐廳「一號糧倉」熄燈

G7將簽「卡比斯灣宣言」阻止未來傳染病在全球大流行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他關手機他隱匿足跡 嘉義縣衛生局分別重罰20、30萬

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

挑戰防疫執法，嘉義縣祭出2重罰，分別為案10666隱匿外地活動足跡，另一位接觸者於居家隔離期間關閉手機、擅離防疫旅館，嚴重影響疫調，造成疫情擴散威脅，嘉義縣衛生局依法處以30萬元及20萬元。

嘉義縣水上鄉群聚案中40歲男子案10666，於6月5日確診疫情調查期間，針對5月20日至6月3日活動足跡未能如實交代，經警方循車輛線足跡調閱監視器等方式，發現個案多日離開嘉義縣至外縣市之足跡，讓疫調人員疲於奔命，並多次以電話確認足跡，屢遭拒接及掛斷電話，經認定隱匿活動足跡，罔顧疫情延燒，依違反傳染病防治法第43條同法第67條裁罰新台幣30萬元。

另外，黃姓男子為台北確診案12038共食接觸者，因被匡列密切接觸者，雖PCR採檢為陰性，於居家隔離期間因逕自關閉手機，由衛生局安排入住防疫旅館，黃男罔顧疫情嚴峻與法律規範依然外出，再經強制入住集中檢疫所，挑戰政府防疫決心，依違反嚴重特殊傳染病性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第1項裁罰新台幣20萬。

衛生局長趙紋華強調，疫調足跡是防堵疫情破口的重要關鍵，舉凡隱匿疫情資訊、妨礙疫調，將開罰6萬至30萬元罰鍰；基於防疫，縣府也將加強取締，截至11日開罰違反暫停營業規定的休閒娛樂場所4件、未落實防疫措施的營業場所1件、未戴口罩37件及群聚28件，請民眾出門務必全程戴口罩、保持社交距離，共同抵抗疫情。

案10666隱匿活動足跡，嘉義縣政府重罰30萬元。圖／嘉義縣政府提供
案10666隱匿活動足跡，嘉義縣政府重罰30萬元。圖／嘉義縣政府提供

延伸閱讀

防疫宅在家顧孩子火氣大 竹縣社福中心推三招緩和情緒

崁仔頂漁市2罩1套防疫 今晨14名攤商和採買者收罰單

防疫也推客語 竹縣客家傳統音樂達人創客家弦鼓防疫歌

體諒警分局防疫購餐不易 慈濟每天提供便當滿胃暖心

相關新聞

男暴斃摩鐵下體旁有用過保險套 同房女子：喝酒沒嘿咻

台中市北區一家汽車旅館，昨天下午1時許，由房務人員發現，住房的林姓男子已躺在地上，沒有生命跡象，警、消到場時，確認林已屍...

雨夜看不清？台中賓士男撞機車尾 女騎士今早不治

台中市李姓婦人昨晚騎機車行經南屯區永春東路，疑欲在豐富路迴轉時，遭一輛賓士車從後方撞上，連人帶車被撞到對向車道，警、消獲...

糖尿病釀禍！男闖紅燈撞3車 警車到也被撞

基隆市吳姓男子今早開車在培德路闖紅燈後，撞上停在路旁的3輛車。警方獲報前往處理時，吳坐在駕駛座突然又倒車迴轉，撞倒警用機...

崁仔頂漁市2罩1套防疫 今晨14名攤商和採買者收罰單

基隆市政府要求崁仔頂漁市「2罩1套」高規格防疫，市府產發處、市警局及仁愛區公所今天凌晨到崁仔頂執法，共有14名攤商和採買...

他關手機他隱匿足跡 嘉義縣衛生局分別重罰20、30萬

挑戰防疫執法，嘉義縣祭出2重罰，分別為案10666隱匿外地活動足跡，另一位接觸者於居家隔離期間關閉手機、擅離防疫旅館，嚴...

驚險！貨車對騎士長按喇叭、近距內側超車 吃6張罰單

高雄一名機車騎士日前沿台17線行駛，行經彌陀區中正東路與鹽埕大路2巷口時，遭後方貨車長按喇叭，且在停等紅燈時，貨車還從後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。