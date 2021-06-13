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他關手機他隱匿足跡 嘉義縣衛生局分別重罰20、30萬
挑戰防疫執法，嘉義縣祭出2重罰，分別為案10666隱匿外地活動足跡，另一位接觸者於居家隔離期間關閉手機、擅離防疫旅館，嚴重影響疫調，造成疫情擴散威脅，嘉義縣衛生局依法處以30萬元及20萬元。
嘉義縣水上鄉群聚案中40歲男子案10666，於6月5日確診疫情調查期間，針對5月20日至6月3日活動足跡未能如實交代，經警方循車輛線足跡調閱監視器等方式，發現個案多日離開嘉義縣至外縣市之足跡，讓疫調人員疲於奔命，並多次以電話確認足跡，屢遭拒接及掛斷電話，經認定隱匿活動足跡，罔顧疫情延燒，依違反傳染病防治法第43條同法第67條裁罰新台幣30萬元。
另外，黃姓男子為台北確診案12038共食接觸者，因被匡列密切接觸者，雖PCR採檢為陰性，於居家隔離期間因逕自關閉手機，由衛生局安排入住防疫旅館，黃男罔顧疫情嚴峻與法律規範依然外出，再經強制入住集中檢疫所，挑戰政府防疫決心，依違反嚴重特殊傳染病性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第1項裁罰新台幣20萬。
衛生局長趙紋華強調，疫調足跡是防堵疫情破口的重要關鍵，舉凡隱匿疫情資訊、妨礙疫調，將開罰6萬至30萬元罰鍰；基於防疫，縣府也將加強取締，截至11日開罰違反暫停營業規定的休閒娛樂場所4件、未落實防疫措施的營業場所1件、未戴口罩37件及群聚28件，請民眾出門務必全程戴口罩、保持社交距離，共同抵抗疫情。
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